KOLINDA JE IZBEZUMLJENA! Gubi kontrolu i izbore: Panika zavladala u njezinom timu

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović svoju kandidaturu još uvijek nije službeno najavila, osim ako se njezino nedorečeno komuniciranje u Kninu ne shvati kao moguća kandidatura. S druge pak strane, premijer Andrej Plenković gotovo ne propušta prigodu da je samoinicijativno kandidira i podupre. Paralelno s tim i u HDZ-u, ali i u zbijenim redovima šefice države, vlada neviđeni strah i panika.

Ljudi iz najužeg predsjedničina tima otvoreno govore kako se ona pogubila te da joj trenutačna atmosfera ne ide u prilog. Stoga ona nastoji odgoditi kandidaturu ne bi li se njezini protukandidati ispucali i ispuhali. Međutim, čini se da od čekanja nema ništa, jer strpljenje kao taktika više nije aktualno. Da je tomu tome tako potvrđuje i predsjedničin rejting koji je na klimavim nogama. Koliko je nepopularna potvrđuje činjenica da je čak i Plenković, kao prvi čovjek aferama obilježene Vlade, postao popularniji političar od nje. Istodobno i HDZ-ov rejting stagnira, a kao što je poznato, riječ je o stranci koja bi trebala stati iza predsjednice i osigurati joj još jedan mandat na Pantovčaku. Predsjedničin problem, koliko god na prvu djelovao privremen, zapravo nije od jučer, i baš tu leži razlog njezinih briga. Zadnje dvije godine na vrhu ljestvice najpopularnijih političara pojavljuje se nitko, dajući jasno naslutiti da hrvatski narod nema više povjerenja ni u jednog predstavnika političke elite pa tako ni u Grabar-Kitarović.

Ona se izgleda, posljednjim trzajima bori kako bi vratila povjerenje istog onog biračkog tijela kojega se prije pola godine odrekla, a u kojemu se kao njezin najljući protukandidat pojavio glazbenik Miroslav Škoro.

Riječ je dakako o desnici koja nema namjeru prijeći preko činjenice da ih se predsjednica odrekla te ih na neki način i posramila. Ona sada ponovno očekuje da će ih “prevesti žedne preko vode” temeljem jednog intervjua koji su mnogi protumačili kao posljednji trzaj očajne šefice države. Ono što brine dodatno u priči oko predsjednice i njezinog rejtinga, jest to što je ona, za razliku od Škore, ali i Milanovića, imala vremena za pripremu terena i osvajanje novog mandata. Za njom je naime pet godina u kojima je vodila svojevrsnu kampanju, hodajući od županije do županije i krećući se među biračima. Gledajući s te pozicije na njezin rejting, jasno je kako Grabar-Kitarović itekako ima razloga za nemir i paniku, a samim tim uznemirena je i ekipa koja čini njezin tim. I njih je predsjednica iznenadila svojim ponašanjem u Kninu, jer zapravo nitko nije očekivao patetičnu i nedorečenu komunikaciju koju je servirala naciji. Njezin gorljivi trud u Kninu, nije urodio plodom, štoviše, predsjednica je na društvenim mrežama postala predmet ismijavanja te je zapravo rijetkima jasno kojem djelu biračkog tijela se ona obraća.

Do prije godinu dana doimala se kao relativno stabilna i odmjerena politička figura, no izgleda kako je posve izgubila kompas, i to do te mjere da joj je rejting poljuljao sam Plenković.