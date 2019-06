KOLINDA JE DOBILA JEDINOG DOSTOJNOG PROTUKANDIDATA! Dobro pročitajte! Ovo su rijetki zapazili

Rezultati europskih izbora pomno se analiziraju na svim političkim frontama, a s njima se kalkulira i u SDP-u gdje je četiri dobivena mandata predsjednik Davor Bernardić dočekao kao slamku spasa. Trenutno, razloga za brigu nema, no pitanje koje se već u izbornoj noći stavilo pred Beru jest: koga kandidirati na predsjedničkim izborima da bi mogao konkurirati Kolindi Grabar-Kitarović.

Nakon prospavanih noći, ljevica je sve bliže dogovoru pa tako naš izvor iz najveće oporbene stranke tvrdi kako su sve bliže tome da podrže bivšeg premijera i lidera te stranke Zorana Milanovića. Rezultati izbora jednostavno idu na ruku njegovoj kandidaturi, a tome je pridonio europarlamentarac i nositelj SDP-ove liste Tonino Picula. On se, naime, u SDP-u spominjao kao jedan od potencijalnih kandidata za predsjednika, ali europski izbori koji su za Piculinu kandidaturu bili pilot-projekt otkrili su kako on na njima, suprotno očekivanjima, nije briljirao, iako je osvojio 25 posto preferencijalnih glasova, odnosno oko 50 tisuća. Piculina se snaga od prošlih izbora drastično istopila, jer je te 2014. godine s petog mjesta na listi u Parlament ušao sa 132 tisuće glasova birača, što je zapravo bila polovica svih SDP-ovih glasova. Na ovim izborima pobijedila ga je kolegica Biljana Borzan, ali u jednu ruku takav epilog u SDP-u gledaju u pozitivnom svjetlu jer im je otkrio da se među kandidatima s liste ne nalazi osoba koja bi mogla parirati aktualnoj predsjednici te da je za njih najbolje da se okrenu Milanoviću koji je njihovoj listi dao potporu iz daleke Kine, najavljujući time neizravno svoju kandidaturu za predsjednika države.

Rezultati izbora, kada se gleda iz lijevog kuta, otkrili su i to da bi samo Milanović mogao biti taj koji će pod jednu kapu okupiti lijevu ekipu, jer nitko drugi osim SDP-a, svim anketama i predviđanjima usprkos, nema ni približnu moć kakva je najavljivana. To potvrđuje i rezultat Dalije Orešković koja je i sama najavljivala moguću kandidaturu za predsjednicu, ako ima mrvicu zdravog razuma nakon europskih izbora dobro će promisliti i od te suicidalne ideje odustati te se prikloniti Milanoviću i SDP-u. To joj ne bi trebao biti problem jer je, uostalom, sa Zokijem ispijala kave i prije negoli je osnovala vlastitu stranku. Uspije li, uz crnu Daliju, Milanović, nošen potporom SDP-a, pod svoj kišobran dovući ekipu iz Amsterdamske koalicije, to bi moglo ozbiljno uzdrmati pobjedu aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koju bi na izborima trebao podržati HDZ.

Stranka koju je Andrej Plenković gurnuo u centar doživjela je jedan od najgorih rezultata u povijesti, a predsjednica se prije nekoliko mjeseci, tijekom zbližavanja s premijerom, desnice odrekla. Sada kada se HDZ-ova, Plenkovićeva politika ogolila i spala na niske grane, izvjesno je da će to utjecati i na šeficu države koja bez desnice izbore neće moći dobiti, tim više što joj s te fronte kao konkurencija stiže Miroslav Škoro. Nastavi li se za HDZ ovaj negativni trend, najviše bi se mogao odraziti baš na Grabar-Kitarović koja će, stane li uz nju samo HDZ, izgubiti izbore ako joj se suprotstavi Milanović kao jedini kandidat ljevice.