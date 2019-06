KOLINDA IZVAN SEBE! Šeks je opet spominje! Pa sabotira li je on namjerno?! Što je sad rekao?

Kao da je već u službenom djelu kampanje, HDZ-ov doajen Vladimir Šeks ne prestaje komentirati predsjednicu Kolinu Grabar-Kitarović i njezine protukandidate, u slučaju da se upusti u bitku za još jedan mandat. U skladu s time, Šeks se dotakao i Miroslava Škore, s kojim je često pjevao pjesmu Uzalud vam trud svirači.

Šeks je nedavno u javnom prostoru zabljesnuo i komentirajući neke nedefinirane materijale koji bi mogli kompromitirati predsjednicu.

“Već godinu dana se plasiraju različite priče i spinovi da neki krugovi posjeduju kompromitirajuće materijele koji bi mogli kompromitirati predsjednicu. Nisam ništa drugo rekao. Ja ne znam, samo govorim da se u javnom prostoru o tome pričalo”, ponovio je Šeks ovih dana. No, upravo je to Šeksovo kontinuirano spominjanje predsjednice, koja se još nije službeno niti kandidirala unijelo nemire u njene redove, jer kako smatra dio članova najužeg tima šefice države, što je on češće komplimentira, to je njen rejting na nižim granama, a osim toga, njegovo posljednje spominjanje Grabar-Kitarović posebno je uznemirilo predsjednicu.

Ona naime, vjeruje da Šeks potpuno svjesno ugrožava njenu kampanju, što je ne ostavlja nimalo ravnodušnom. Štoviše, predsjednica je svjesna da bi baš on mogao biti taj koji će nastojati ugroziti njenu eventualnu pobjedu na izborima, te je sve bliže odluci da u takvoj kampanji uopće ne sudjeluje, nije tajna da su se predsjednica i HDZ-ov doajen rastali u vrlo neugodnom tonu, što je bespovratno naštetilo njihovom odnosu, jednako kao što je zbližavanje Kolinde Grabar-Kitarović s Plenkovićem naštetilo njenom rejtingu.

Da Plenković ne vodi svoju stranku u pravom smjeru, dalo se naslutiti na europskim izborima, gdje su osvojili skromna četiri mandata, a nastavi li se taj trend širiti, taj bi se HDZ-ov debakl ponajprije mogao reflektirati na predsjednicu, koja bez desnog krila izbore ne može dobiti, tim više što u istim vodama pliva i Škoro. Zato je predsjednica, već sada odlučila testirati bilo javnosti te napraviti zaokret pa će u svoj tim pokušati dovesti Marijanu Petir kao savjetnicu, a s druge strane, ukoliko se odluči na još jedan mandat, njenu će kampanju voditi Plenkovićev najljući rival Davor Ivo Stier s kojim je šefica države u dobrim odnosima, a koji bi mogao biti njen put do desnih birača i crkvenih poglavara.