KOLINDA GRCA U PROBLEMIMA! Letica otkrio pozadinu: ‘Nalazi se pred kvakom 22’

Istraživanje agencije Promocija plus o preferencijama kandidata za predsjednika Republike, moglo bi ozbiljno zabrinuti aktualnu šeficu države Kolindu Grabar-Kitarović. Iako nije istaknula kandidaturu te se zapravo ne zna hoće li se uopće natjecati za još jedan mandat, činjenica da predsjednica ne silazi s naslovnica i iz javnog prostora, ne koristi joj previše u usporedbi s ostalim potencijalnim protukandidatima.

Naime, prema navedenom istraživanju predsjednika bi se biralo u drugom krugu, da se ovih dana održavaju izbori.

Premda Grabar-Kitarović i dalje najbolje stoji potpora joj pada četvrti mjesec zaredom, a za vratom joj pušu Zoran Milanović i Dalija Orešković. Konkretnije, predsjedničino ima na glasačkom bi listiću zaokružilo 32,6 posto ispitanika, što je skoro pet posto manje nego li prošlog mjeseca kada je uživala potporu od 37 posto. Premda je zapravo još uvijek nepoznanica hoće li se bivši premijer kandidirati na izborima, te iako se rijetko pojavljuje u javnosti Milanović je u blagom rastu pa ga tako priželjkuje 19,7 posto ispitanika, podsjetimo rezultat za prošli mjesec iznosio je 19,6 posto, što se može okarakterizirati kao skroman rast. Zanimljivo je kako nekadašnji šef SDP-a nije izbor za preko 40 posto birača svoje stranke, dio njih bira Daliju Orešković koja je također porasla te je bira 12,5 posto ispitanika, što se također može okarakterizirati kao skromno jer prošlog mjeseca potporu joj je davalo 12,3 posto birača. Kada je o ostalim kandidatima riječ valja spomenuti predsjednika Mosta Božu Petrova, on je u veljači imao potporu od 4,2 posto, dok je ona sada 4,4 posto. Nakon njega s potporom od 4,2 posto slijedi Milan Bandić, nade nema niti za Marka Vučetića, jedinog službenog kandidata koji uživa potporu od skromnih 0,9 posto.

Ukupno na ostale i neodlučne otpada 7 posto tako da teško mogu ozbiljnije promijeniti poredak. Kada govorimo o drugom krugu, u slučaju da se Milanović odluči kandidirati mogla bi to biti neizvjesna bitka, iz koje bi ipak Grabar-Kitarović prema ovim rezultatima trebala izaći kao pobjednica.

Naime, nju bi biralo 52,9 posto ispitanika, dok bi Milanovića biralo 40,8 posto. Nešto više nego prošli mjesec kada je potpora iznosila 40,2 posto, čime nastavlja trend rasta i četvrti mjesec zaredom, dok i ovdje aktualna predsjednica bilježi pad. Milanović bi u drugom krugu trebao pokupiti glasove ljevice, ali i glasove kolege Josipovića, ali kada je o Orešković riječ 30 posto njenih birača bira aktualnu predsjednicu. Jasno je kako po predsjednicu, ukoliko se uistinu namjerava kandidirati nema mjesta za opuštanje, naime trend koji se iščitava od prosinca do ožujka ukazuje na to da Grabar-Kitarović gubi potporu u kontinuitetu. Koncem prošle godine podupiralo ju je 41,1 posto ispitanika, i to u prvom krugu, dok je sada bira manje od 32,6 posto ispitanika. U čemu je problem analizirao je i analitičar Slaven Letica na svojem facebook profilu, a njegovu objavu u potpunosti objavljujemo:

KVAKA 22 PREDSJEDNICE KOLINDE GRABAR KITAROVIĆ

Izgleda da je skretanje predsjednice Kolinde Grabar Kitarović prema svjetonazorskim i političkim pozicijama na kojima se nalazi Andrej Plenković dovelo do znakovitog pada njene popularnosti.

Predsjednica KGK devet mjeseci prije izbora nalazi se tako pred klasičnom „kvakom 22“: ako želi potporu „dubinski promijenjenog HDZ-a“, kako promjene u toj stranci naziva novi predsjednik, mora se odreći desnih usmjerenja, skretanja i “namigivanja”; a kad se njih odrekne gubi dio potpore pravaškog, suvereističkog, žešće domoljubnog biračkog tijela.