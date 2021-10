KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ POHVALILA SE NOVOM FUNKCIJOM: Bivša predsjednica odlučivat će o organizaciji velikog svjetskog spektakla

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović može se pohvaliti novom funkcijom u Međunardnom olimpijskom odboru (MOO).

Kako su priopćili iz te organizacije, Grabar Kitarović je izabrana je za predsjednicu Povjerenstva Međunarodnog olimpijskog odbora za nadzor izbora budućeg domaćina Olimpijskih igara.

MOO je u priopćenju za medije priopćio kako će bivša predsjednica odmah preuzeti novu dužnost.

Grabar-Kitarović na toj će dužnosti zamijeniti Norvežanku Kristin Kloster Aasen, koja je podnijela ostavku nakon što je izabrana u Izvršni odbor (EB).

With experience at highest levels of government and international relations, @KolindaGK will play a key role chairing the Commission in charge of exploring, creating and overseeing interest in future Games of the Olympiad and Summer Youth Olympic Games.https://t.co/uYkBMhfjHf

— IOC MEDIA (@iocmedia) October 11, 2021