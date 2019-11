Kolinda Grabar-Kitarović objavit će predizborni program za nekoliko dana: Datum je simboličan!

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u intervjuu tjedna Točke na tjedan najavila je kada će objaviti program kandidature.

“Nisam rekla da će Hrvatska biti najprosperitetnija država za pet godina tijekom mandata, već da čvrsto vjerujem da može biti i da moramo raditi prema tome. I kao što sam rekla, ekonomski pokazatelji jesu bolji, međutim to se još nije prelilo na život ljudi. I želim da ljudi žive bolje, da osjete to na svojim plaćama. To je sasvim realno i sasvim moguće i to ću predložiti i u svojem sljedećem programu”, kazala je predsjednica Grabar-Kitarović.

Na pitanje kada će objaviti program kandidature, predsjednica je rekla: “11. studenoga”.

