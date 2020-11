KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ KOMENTIRALA SVOJ ODNOS S BIDENOM I TRUMPOM: Osvrnula se i na sukob našeg premijera i predsjednika

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović gostovala je večeras na RTL televiziji gdje je govorila o izabranom predsjedniku SAD-a Joeu Bidenu, ali i o sukobu premijera Plenkovića i njenog nasljednika Milanovića.

“Izabranog predsjednika Bidena poznajem već godinama, još kad sam bila veleposlanica u SAD-u, pomoćnica glavnog tajnika NATO-a i, naravno, nakon njegovog dolaska u Zagreb 2015. godine. On je srdačna i prizemljena osoba koja uvijek nastoji uspostaviti osobni kontakt sa svima s kojima razgovara. Ali on je i osoba koja doista izvrsno poznaje vanjsku politiku i međunarodne odnose i koja će zasigurno biti zainteresirana za to što se događa u Hrvatskoj i susjedstvu”, rekla je Grabar-Kitarović.

Na pitanje tko je između Donalda Trumpa i Joea Bidena naklonjeniji Hrvatskoj odgovorila je kako to ponajprije ovisi o nama samima.

“Ponovit ću ono što sam rekla kad je izabran predsjednik Trump pa su me neki krivo shvatili. No, Hrvatska zasigurno neće biti prioritet američke vanjske politike već će o nama ovisiti kakvi će biti bilateralni, a i multilateralni odnosi. Mi smo ti koji moramo stavljati stvari na agendu naših odnosa i koji moramo inzistirati na pitanjima koja su nam bitna. Valja reći da predsjednik Trump, bez obzira kakav međunarodni ugled uživao, prema Hrvatskoj je uvijek bio ljubazan, pa i prema meni osobno. A u vrijeme njegove administracije pokrenuta su neka iznimno bitna pitanja, kao što je primjerice – program ulaska u oslobađanje od viza za turističke posjete i izuzetno bitan sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja o kojem se konačno počelo konkretno razgovarati”, rekla je i dodala:

“I Hrvatskoj i meni osobno bila je bitna njegova potpora Inicijativi triju mora jer Hrvatska se doista može geostrateški jako dobro profilirati upravo u području infrastrukture – prometne, digitalne i energetske. Ono što će nam iznimni biti bitno s predsjednikom Bidenom jest razgovarati o JI Europi, a posebno o BiH za koju je on iznimno zainteresiran. O položaju svih konstitutivnih naroda i svih građana u BiH i o euroatlantskom putu BiH. Nadam se da ćemo na bilateralnom planu nastaviti rad na pitanjima koje sam spomenula i koja su iznimno bitna ne samo za sve naše i američke državljane koji žele živjeti i putovati u Hrvatskoj i SAD-u, već i ako želimo neka ozbiljnija američka ulaganja u Hrvatsku, doista to ne možemo ostvariti bez takvog sporazuma”.

Upitana za komentar na odnos premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića rekla je kako su to odnosi koje oni moraju riješiti među sobom.

“Nikada nisam niti neću komentirati odnose na unutarnjoj političkoj sceni, a pogotovo ne komentiram niti svoje prethodnike, a niti svog nasljednika”, kratko je odgovorila Grabar-Kitarović.

Dodala je da je sjajna vijest da je Amerika dobila prvu potpredsjednicu. “Žena, a još i žena kojoj su roditelji imigranti u SAD. Žena koja je odlučna učiniti puno i po pitanju ženskih prava i jednakosti spolova, što je već naznačila u samom svom govoru jučer kada je pozvala sve afroameričke djevojčice i sve žene, a naravno i sve ostale građane Amerike, da dosanjaju svoj san i da će im ova administracija u tome biti od pomoći”, kaže bivša predsjednica.

Rekla je i da na vukovarsku Kolonu sjećanja neće ići iz epidemioloških, ali i iz zdravstvenih razloga dodavši dodavši kako se još uvijek oporavlja od operacije, ali i da će u mislima i srcu biti sa svim Vukovarcima i braniteljima Vukovara.