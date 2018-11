Kolinda daleko od očiju javnosti: Ovo je novi tip u njenom timu

Daleko od očiju javnosti, u Uredu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović odvijaju se zanimljive aktivnosti pa se tako iz izvora bliskih šefici države može čuti kako se predsjednica priprema za preslagivanje svojega ureda, a svojevrsno predbožićno čišćenje moglo bi rezultirati rotacijom savjetnika.

Naime, aktualni savjetnik za vanjsku politiku Dario Mihalin uskoro odlazi na veleposlaničku dužnost u daleku Kinu. Stoga će u fotelju novog savjetnika, kako za sada stvari stoje, zasjesti Vladimir Drobnjak. Riječ je o stalnom predstavniku Hrvatske pri UN-u. Na toj je funkciji Drobnjak jošp od 2013. godine, otkad boravi u New Yorku, a od 2016. godine bio je predsjedatelj Posebnog političkog i dekolonizacijskog obora Opće skupštine UN-a, godinu prije bio je i Član savjetodavnog odbora Glavnog tajnika UN za pitanja razoružanja te supredsjedatelj Ad-hoc Radne skupine za revitalizaciju rada Opće skupštine UN.

Zagrepčanin koji je završio Pravni fakultet, Drobnjak se na početku karijere bavio novinarstvom te je proglašen Mladim novinarom godine, ujedno dobio je i priznanje Zlatno Pero. Bio je glavni urednik Vjesnika, a zatim i dopisnik Vjesnika i Večernjeg lista iz SAD-a i UN-a sa sjedištem u New Yorku. Bio je zamjenik stalnog predstavnika RH pri UN-u u New Yorku, a veleposlanikom postaje 1995. godine. Od 1997. do 2000. godine, radio je kao pomoćnik ministra za multilateralu u Ministarstvu vanjskih poslova RH. Od prosinca 2000. do lipnja 2003. radio je kao šef Misije RH pri Europskim zajednicama u Bruxellesu, a bio je i glavni pregovarač za pregovore o pristupanju Hrvatske EU nakon čega postaje stalni predstavnik naše zemlje pri UN-u.