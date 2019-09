KOLINDA BJEŽI! Predsjednici prijeti katastrofa: U njezinu timu izbezumljeni! Plenković bjesni

Iako je putem Hrvatskog tjednika, ali i kroz nekoliko svojih posljednjih javnih nastupa jasno dala naslutiti da će se natjecati u bitci za još jedan mandat, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović svoju kandidaturu još nije oslužbenila.

No, oni koji su dobro upućeni u predsjedničinu kampanju svjedoče kako je riječ o taktiziranju, naime predsjednica u predkampanju kani ući što kasnije, ostavljajući pritom Zoranu Milanoviću i Miroslavu Škori prostor da se ispucaju te da oslabe.

U predsjedničinu timu uvjereni su kako ona u kampanju treba ući koncem rujna, ali da onda to treba odraditi oštro, jer svaki raniji konflikt s protukandidatima, obija se njoj o glavu. Dok predsjednica čeka vrijeme da odradi svoje, tim kojega će predvoditi Ivan Anušić već je formirala, pa bi on morao odraditi najteži dio posla zajedno s HDZ-om pripremajući teren i za službenu predsjedničinu kandidaturu.

Do tada, ona će igrati igru državnice, ne osvrćući se na prozivke i podmetanja. Ipak, ta strategija nije pretjerano simpatična premijeru Andreju Plenkoviću koji smatra da se predsjednica već morala kandidirati i uhvatiti u koštac s protukandidatima, a uz to nije mu pretjerano simpatičan niti tim kojega je na svoju ruku formirala. Premijer je stava da predsjednica gubi i rasipa dragocjeno vrijeme, kojega na raspolaganju ima sve manje, umjesto toga trebala je po njemu krenuti u ozbiljnu i opsežnu kampanju, između ostaloga i tako da počne obilaziti HDZ-ove ogranke diljem zemlje o kojima joj u konačnici pobjeda i ovisi.

Predsjedničini savjetnici, međutim, vjeruju kako je najbolje da u kampanju krene kada se oslužbeni i datum izbora, a kako za sada stvari stoje oni bi se mogli odviti 22. prosinca.

Ono na što se najviše pripremaju njeni suradnici jesu sučeljavanja i odgovori na škakljiva pitanja, kako tvrde to je njena najslabija karika i na tome definitivno mora poraditi. Zoran Milanović je po tome pitanju iznimno opasan igrač, i baš zato predsjednica mora ostati sabrana, smirena i ne dopustiti da je se izbaci iz takta, što s bivšim premijerom nije nemoguće.

Milanović je s kritikama na račun predsjednice već krenuo, on vodi kampanju isključivo protiv Grabar-Kitarović, dok predsjednica po tom pitanju ima nezahvalnu ulogu, naime, ona mora balansirati između njega i Škore, što je također izuzetno kompleksno, no, u njenom timu ulogu ratnika kane prepustiti HDZ-u koji bi trebao odgovarati na napade kako Škore, tako i bivšeg premijera što ne zvuči kao dobitna kombinacija, ali drugog izbora baš i nemaju. dio taktike jest i to da sama Grabar-Kitarović povremeno kritizira Vladu i ministre, pritom nastojeći odijeliti svoju kampanju od vladajuće karavane.

Teška, neizvjesna bitka i čekanje kao taktika. Predsjednici svakako nije lako i baš zato pod svaku cijenu nastoji pobjeći od kampanje.