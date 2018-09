KOLAR OTKRIO PRAVO STANJE U SDP-u: ‘Jasno je da on ne može okupiti ni nas u SDP-u’

Autor: Dnevno.hr

Željko Kolar, krapinsko-zagorski župan i saborski zastupnik SDP-a komentirao je stanje u SDP-u i zahtjeve za smjenom predsjednika Davora Bernardića, piše N1.

Je li je danas “Dan D” za Davora Bernadića. Hoće li danas biti pomaka s mrtve točke vezano uz sudbinu Davora Bernardića kao predsjednika stranke?

“Ako ima zdravog razuma onda bi trebalo biti. Mediji ovih dana o stanju u SDP-u pišu da se agonija se nastavlja, i to je točno. Imamo 33 zastupnika u Saboru u Klubu SDP-a od kojih je 23 potpisalo da traži da Bernardić ode sa čela SDP-a. Krivo je išla priča da je na jednoj strani Bernardić, a na drugoj i četiri člana Predsjedništva koji su supendirani. Nas je 93 to potpisalo, tu je 30 načelnika i gradonačelnika, niz župana, dožupana i drugih. To su pobjednici koji su u svojim sredinama osvojili povjerenje građana. Vidjeli su da se takvo stanje ne može nastaviti i da Bernardić ne može stranku dovesti do pobjede na parlamentanim izborima, tek tada možemo provoditi socijaldemokratsku politiku u Hrvatskoj. Postali smo irelevantni, nitko nas više ozbiljno ne doživljava. Rejting predsjednika stranke je nula zarez nešto posto, jasno je da on ne može okupiti ni nas u SDP-u, a ni ljevicu u Hrvatskoj. Nitko od potencijalnih partnera s nama više ne komunicira. A potrebno je da ljevica bude ujedinjena i da se zalaže za svoje politike”.

Zašto sve to skupa u SDP-u traje tako dugo i još ne vidimo epilog?

“Imate legalno izabranog predsjednika stranke kojem treba dati šansu da pokaže što zna. Od početka je manji dio kolega smatrao da je Bernardić loše rješenje i to su govorili. Davor je ili svojim činjenjen ili nečinjenjem doveo do toga da je njegov rejting takav i da je takav rejting stranke. Pokušava se manipulirati da su to Zoranovi ljudi koji ne žele prihvatiti Davorov autoritet, no što je s nama ostalima. Neki su ga podržavali za predsjednika, ali su promijenili svoje mišljenje. Takva je kritična masa da više od dvije trećine zastupnika traži njegov odlazak”.