Kolakušić traži smjenu predsjednika DIP-a: ‘Izbore ne možemo smatrati nepristranima ako Sessa postupa u interesu HDZ-a koji ga je postavio’

Autor: Hina

Kandidacijska lista grupe birača nositelja Mislava Kolakušića najavila je u utorak da će podnijeti zahtjev Hrvatskom saboru za razrješenje predsjednika Vrhovnog suda Đure Sesse s dužnosti predsjednika Državnog izbornog povjerenstva zbog pristranosti.

“Postoje tri razloga za razrješenje i mi ćemo danas podnijeti Hrvatskom saboru zahtjev za razrješenje Đure Sesse i taj postupak mora biti proveden u najkraćem roku jer inače nećemo imati legalne izbore”, istaknuo je Mislav Kolakušić na konferenciji za novinare ispred Vrhovnog suda.

Kolakušić je izjavu predsjednik DIP-a prije samog raspisivanja EU izbora u HRT-ovoj emisiji “Nedjeljom u dva” da se on (Kolakušić) kao sudac ne može kandidirati na tim izborima okarakterizirao kao “dosad nezabilježen način u povijesti modernih demokracija” te ustvrdio da je Sessa svjesno želio dovesti u zabludu hrvatske građane i birače.

“S obzirom da zakon o izboru zastupnika u EU parlament izrijekom propisuje da se sudac može kandidirati, DIP je donio odluku kojom potvrđuje da je taj njegov istup bio izričito usmjeren da se utječe na rezultate ovih izbora što je nedopustivo”, kazao je.

Izbore ne možemo smatrati nepristranima ako Sessa postupa u interesu HDZ-a koji ga je postavio.

Dodao je i da je Sessa nakon što ta izjava nije polučila očekivani rezultat, u jednoj od centralnih informativnih emisija na RTL-u izvršio osobni verbalni napad na njega. Sessa je tada za Kolakušića rekao da se služi neistinama što se tiče rada njegova suda i njegova rada i prelazi granice onoga što bi sudac smio.

“To je nezabilježeno. Ove izbore ne možemo smatrati regularnim i nepristranim ako predsjednik DIP-a kojem je osnovna dužnost da se ovi izbori provedu na nepristran način postupa izričito u interesu HDZ-a koji ga je u Saboru postavio na tu dužnost”, rekao je Kolakušić.

Kao daljnji dokaz Sessine pristranosti naveo je slučaj oko predaje potpisa koje su predali kao kandidacijska lista za EU izbore. Naglasio je da su 15.000 potpisa označili rednim brojevima jer su znali da će “pokušati izvesti prijevaru kao što je to izvedeno kod prikupljanja potpisa referendumske inicijative” (Istina o Istanbulskoj) i zbog toga su točno popisali brojeve da bi od DIP-a mogli, kada im proglase određeni broj potpisa nevažećim, zahtijevati da im točno kažu redni broj potpisa koji je nevažeći.

“Utvrđena su 592 nevažeća potpisa, a nakon dva pismena traženja dokaza na koji način su potpisi utvrđeni kao nevažeći rekli su da nam ne mogu reći jer se radi o zaštiti osobnih podataka. Nakon toga smo još dva puta uputili zahtjev da nam pruže bilo kakav dokaz, no nisu nam pružili, a mi smatramo da je to lažno utvrđenje i isključivo je bilo usmjereno na to da bi se opravdalo 40.000 nevažećih potpisa referendumske inicijative”, ustvrdio je Kolakušić.

Također, naveo je i da je DIP odbio zahtjev udruge Antikorupcija da promatra ove izbore iako je izrijekom propisano da će se odobriti svakoj udruzi koja je registrirana za nepristrano promatranje ili se bavi zaštitom ljudskih prava, dok je odobrio udruzi GONG koja nema niti jednog jedinog promatrača.

Kolakušić je najavio da će, ako Sessu ne razriješi Sabor, krenuti prema Europskom sudu za ljudska prava iako su, kaže, svjesni da do okončanja izbora to neće biti moguće.