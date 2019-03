Kolakušić prozvan za nerad! U ladici drži predmete koje godinama nije dirnuo?

Nedugo nakon što je sudac zagrebačkog Trgovačkog suda Mislav Kolakušić koji se bavi i građanskim aktivizmom kroz udrugu Antikorupcija najavio politički angažman, iz navedene su udruge poručivali kako će putem Jutarnjeg lista, kojega su opisali kao medij sklon vladajućima tvrdili kako će uskoro krenuti napad na njega.

Slučajno ili ne, nekoliko dana nakon te poruke u Jutarnjem je osvanula detaljna analiza rada suca Kolakušića iz koje se dade iščitati da ovaj svoj sudački posao ne obavlja baš ažurno.

Naime, prema podacima predsjednika navedenog suda Nine Radića, njegov kolega Kolakušić kod sebe ima 290 predmeta. No, ni u jednome od njih nije održao niti jedno ročište, a zbog nerada predsjednik suda u nekoliko mu je navrata oduzimao spise te ih dodjeljivao drugim sucima kako bi se osiguralo suđenje u razumnom roku. Kolakušića bi tako uskoro mogli ”olakšati” za 26 predmeta koji datiraju iz 2017.godine, a za koje nije održano nijedno ročište.

”Imaju li svi suci riješene sve predmete”, odgovor je Kolakušića na pitanje zašto nije sazvao nijedno ročište. A potom je objasnio da mu je Radić oduzeo 40 stečajnih predmeta koji su bili pred okončanjem te će suci koji ih dobiju u minuti ostvariti godišnju normu, ujedno popularni sudac naveo je da je lani ostvario 190 posto norme, a godinu prije 164 posto.

Ipak, prozvani predsjednik suda tvrdi kako je Kolakušić upozoren na nepoduzimanje radnji u zakonskim rokovima i da takav rad nije uočen ni u jednom drugom sudskom vijeću. Objasnio je Radić i to da je Kolakušić imao normu, ali i da je to tek jedna od kategorija te da se sudac vrednuje po kvaliteti, i da je važna složenost nekog predmeta, a prema njegovim navodima Kolakušić je do norme došao rješavajući tipske i manje složene predmete.