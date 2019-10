KOLAKUŠIĆ KREĆE U BITKU ZA PANTOVČAK: Imamo detalje o njegovoj strategiji

U noći kada je izabran za zastupnia u europskom parlamentu sada već bivši sudac Mislav Kolakušić odbio se pojaviti pred predstavnicima medija, a taj trend nastavio je i nakon što se otisnuo put Bruxellesa gdje se za hrvatske boje bori kao zastupnik u EP-u. usprkos tome, njegova ambiciozna lista, polako, ali sigurno zauzima mjesto koje je donedavno pripadalo Živom zidu. Kolakušićeva lista treća je politička opcija u Hrvatskoj, s tendencijom rasta, a on osobno uz Grabar-Kitarović, Milanovića i Škoru jedan je od najozbiljnijih kandidata za predsjednika. Štoviše, priča s Kolakušićem postaje zanimljivija kada se znade da on koji se ne pojavljuje nigdje sa svojom listom uživa veći rejting nego li ga imaju stranke koje imaju svoje predstavnike u parlementu, i sve to Kolakušiću polazi za rukom bez stranačke infrastrukture i logistike. No, Kolakušić ni počemu ne djeluje tipično, pa se tako biračima osim na društvenim mrežama približava preko aktivista koji djeluju na terenu. Kolakušić tvrde upućeni ni nema namjeru biti previše u medijima.

On naime, ne želi proći poput Dalije Orešković ili Mirele Holy kojih se javnost vrlo brzo zasitila jer su bili previše prisutni u javnom prostoru, ipak, to ne znači da neće biti među svojim biračkim tijelom, koje namjerava ponajprije privlačiti preko društvenih mreža. Teme kojima će se baviti i kroz kampanju za skorašnje predsjedničke izbore neće imati veze s ideologijom, na tome se primjerice poskliznula Dalija Orešković, on kani nastaviti priču o borbi protiv korumpiranog sustava i političkih elita, i po svemu sudeći ta bi mu bitka mogla više no dobro proći.