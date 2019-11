KOLAKUŠIĆ KAO NAJVEĆE IZNENAĐENJE PREDSJEDNIČKIH IZBORA: Evo u čemu je njegova tajna

Prema dosadašnjim ispitivanjima javnog mijenja, ali i prema medijskim napisima predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović sasvim sigurno ulazi u drugi krug prosinačkim izbora, a kako se javnosti do sada prezentiralo ondje bi je trebao dočekati predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović. No, čini se kako ta opcija nije posve zacementirana te da bi na predsjedničkim izborima moglo doći do velikih previranja i obrata, a da je tome tako može se naslutiti i iz ankete koju je provela RTL televizija, a prema kojoj je Mislavu Kolakušiću drastično porasla popularnost, i to u svega mjesec dana.

U tom je kratkom intervalu potpora ovom europarlamentarcu i bivšem sucu porasla za više od 130 posto. Iako mu popularnost raste, za pobjedu će ipak trebati uložiti određene napore, no ukoliko nastavi rasti nije nemoguće da se baš on u drugom krugu nađe u srazu s predsjednicom Grabar-Kitarović. kolakušićeva kampanja suprotna je od svega što smo do sada vidjeli od najprisutnijih kandidata. On se u javnom prostoru pojavljuje prilično rijetko, pomalo je misteriozan, a u svakom slučaju vrijeme je to koje mu ide na ruku budući da su ostali kandidati ispucali dio programa.

Na tankom ledu za sada je Miroslav Škoro čija se popularnost osipa, no čini se kako bi Kolakušić mogao popuniti tu rupu budući da vješto kormilari među biračima centra, on je onaj kojemu će se vrlo vjerojatno nakloniti vojska neodlučnih kandidata, Kolakušić pošto se ideološki nije odredio ne samo da može ugroziti aktualnu predsjednicu već predstavlja ugrozu i za Zorana Milanovića čiji su birači njime pomalo razočarani, on je svojevrsna politička novina, i doista polako, ali sigurno mogao bi stasati u najveće iznenađenje predsjedničkih izbora.