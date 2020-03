KOJI MOST JE PRAVI? Petrov protiv abortusa, Strenja Linić za: ‘Homoseksualcima bi dozvolila usvajanja’

Na predsjedničkim izborima Most je podupirao Miroslava Škoru, a medijska i analitička svita u tom je trenutku procijenila kako se stranka Bože Petrova, napokon ogolila i ideloški svrstala na desnicu. Na tom, konzervativnom tragu mogli bi se razmatrati i posljednji istupi Bože Petrova, koji je vrlo jasno kazao da Most, baš poput svih medicinskih fakulteta u Hrvatskoj stoji iza stava da život počinje začećem. Petrov je u svojim istupima na ovu temu otišao toliko daleko da je najavio kako će se zalagati za to da se život zaštiti. No, baš kao što je u doba kada je Most podupirao Škoru, iz njihovih redova stizao glas onih koji su smatrali da ta potpora nije potrebna i da se nisu trebali svrstavati u taj blok, već imati svojeg kandidata, radi čega je posebno burno bilo u zagrebačkom ogranku Mosta, i sada Petrovu kontrira njegova stranačka kolegica Ines Strenja Linić koja se oglasila u intervjuu za Novi list iznoseći o abortusu posve suprotna stajališta od onih njegovih, štoviše Strenja Linić potpisnica je zahtjeva kojim se namjerava ograničiti rad tzv. pro-life udurga, odnosno zahtjeva za osnivanjem saborskog povjerenstva kojim bi se nadziralo djelovanje navodnih centara za trudnoću u kojima se trudnicama daju dezinformacije o pobačaju, inicijator toga je inače Bojan Glavašević. Strenja Linić u istom intervjuu iznosi i stav da se homoseksalnim parovima treba omogućiti usvajanje djece. ”Je li hrvatsko društvo zrelo za udomljavanje od strane istospolnih partnera, bojim se da ne. Ali moramo omogućiti da se različiti ne osjećaju neugodno u našem društvu, bilo da je riječ o osobama s invaliditetom, druge vjeroispovijesti, nacije ili seksualne orijentacije”, izjavila je Strenja Linić koja je inače član udruge koja okuplja propadnike urbanog udomiteljstva. ”Neki su baptisti, neki katolici, neki ateisti, mnogi su bili učesnici Domovinskog rata, Riječani, Primorci, doseljenici iz Bosne, sve nas okuplja želja pružiti djetetu ono što ne mogu dobiti u instituciji.Djeca moraju osjetiti što je obitelj. Istospolne obitelji, ako su spremne pružiti skrb, su itekako kvalitetne obitelji u odnosu na obitelji koje su djecu zlostavljale i iz kojih su izdvojena. Nisam sigurna da će biti puno takvih obitelji, ali sam protiv tajnosti, to je loša i lažna poruka koju su čak i neki centri socijalne skrbi preporučivali. Nisam za gay parade, seksualnost je osobna stvar. Ne volim krajnosti, ali stigmatizirati nekog zbog seksualnosti, neprihvatljivo je. Oni koji govore o potencijalnom zlostavljanju od strane istospolnih partnera, trebaju čuti stravične priče iz centara socijalne skrbi. Seksualna, fizička zlostavljanja”, poručila je među ostalim te dodala:

”Nitko tko nije zdravstveni djelatnik nema pravo davati savjete u vezi zdravlja ako nisu zasnovani na dokazanim znanstvenim činjenicama. Ako je netko spreman davati takve informacije, a osnivaju se takve udruge, financirane iz SAD-a, kod nas u Daruvaru i nekim drugim gradovima, u Poljskoj, Španjolskoj, Italiji, gdje se govori da će imati teške psihičke posljedice, da će mrziti svoju djecu, da će im muževi postati homoseksualci, zbilja su upitne i zbog toga netko treba odgovarati. To je namjerno davanje krivih medicinskih informacija. To su organizacije koje nastoje odvratiti žene koje razmišljaju o pobačaju, pružanjem pogrešnih ili netočnih informacija i savjeta o reproduktivnom zdravlju i zdravstvenim uslugama. Ženama se, dakle, uskraćuje pristup zdravstvenim uslugama kao i pristup točnim informacijama koje su temeljene na znanstvenim dokazima, a na koje imaju zakonsko pravo. Kao liječnici to mi je neprihvatljivo i spada u domenu nadriliječništva”, kazala je pa se osvrnula i na budući zakon o pobačaju.

”Pobačaj je po mom sudu duboko osobna stvar svake žene. Ni u jednom društvu u povijesti se nije dogodilo da pobačaja nema, radi se samo o tome hoćemo li ga gurnuti u sferu ilegalnog ili će ostati siguran i dostupan. Apsolutno sam za život, to sam dokazala time što sam s 19 godina kao mlada studentica rodila dijete, ali sam apsolutno protiv zabrane pobačaja. Treba omogućiti sve što je dostupno da mladima damo dostupnu, znanstveno utemeljenu informaciju o tome kako se štiti od neželjene trudnoće. Rigidni zakonski okvir koji bi onemogućio pobačaj, može dovesti do toga da crne statistike žena koje su preminule zbog nemedicinski učinjenog pobačaja postanu realnost. Trebamo zdravstvenu edukaciju koja sada nije dostatna, informaciju koju nećemo skrivati, pobačaj ne smije biti metoda kontracepcije, ali se ne smije poduzimati ni zbog neizvjesne budućnosti ili neslaganja obitelji. Loše je što uski krug ekstremnih konzervativnih grupacija želi utjecati na nešto što imamo već 40 godina. Samo edukacija i kontracepcija smanjuju broj neželjenih trudnoća. Nikakve zabrane”, konstatirala je Strenja Linić.