KOJI JE NAJDEPRESIVNIJI GRAD U HRVATSKOJ? 'Pakrac, Lipik, koja je to tuga'. Neki iznenadili: 'Kremšnite dosadile Bogu i narodu, zaglavili u prošlom mileniju'

Možda ste često razmišljali gdje je u lijepoj našoj život najlagodniji, pa će neki reći da bi uvijek izabrali grad, a drugi predgrađe ili selo.

No, jeste li se ikad zapitali gdje nikako ne biste željeli živjeti?

Na Redditu se povela rasprava koji je, po mišljenju korisnika, najdepresivniji grad u Hrvatskoj. Odgovori su u najmanju ruku zanimljivi. U komentarima se iskristaliziralo nekoliko mjesta koja nam možda nikada ne bi pala na pamet.





“Često putujem Zagreb-Split pa putem prođem kroz dosta gradova. Dvije depresije koje mogu istaknuti su Knin i Karlovac. Evo ne znam točno zašto, al svaki put kad prolazim, želim što brže proći”, pitanje je korisnika koji je otvorio temu.

Vjerovali ili ne, ljudi često spominju Karlovac

Na početku, popularna reference jednog stiha popularnog benda.

“Je li ikad itko stao u Karlovcu?”.

“Grad je jedno veliko Zloselo”, komentira osoba, očito također nezadovoljna Karlovcem.

“Ja imam sasvim drugačija iskustva iz Karlovca, meni je grad ok”, jedan je od odgovora onih koji se ne mogu načuditi odakle taj grad u kontekstu depresivnih mjesta u Hrvatskoj.

No, zanimljivo, spomenut je više puta od više različitih komentatora. No, navedene su i neke zanimljive crtice. Primjerice, o Zloselu.









“Postoji mjesto Dobroselo u Lici. Postojalo je i Zloselo, ali se sada zove Pirovac”.

‘Pakrac ili Lipik, koja je to tuga’

Što se drugih depresivnih gradova tiče, ljudi su u komentarima često spominjali mjesta u Sisačko-moslavačkoj i Požeško-slavonskoj županiji.

“Prođi kroz Pakrac ili Lipik pa ćeš vidjeti. Eh koja je to tuga dole… Ja često idem. Ne znaš što bi rekao, tuga”.









“U toj cijeloj županiji jedino se Požega može nazvati gradom, sve ostalo su velika sela koja su se umislila. A i Požega je srednja žalost”.

‘Samobor – Kremšnite dosadile Bogu i narodu, zaglavio u prošlom mileniju’

Drugi komentator navodi – Sisak, Petrinja, Karlovac i Ploče. I kad se činilo da će se opet razviti diskusija o Karlovcu, u priču se neočekivano upleo jedan drugi grad koji mnogima nikad ne bi pao na pamet kao neko depresivno mjesto.

“Samobor u zadnje vrijeme isto, katastrofa od grada. Sv. Nedjelja ih prešišala u svim pogledima”.

“Ja sam dosta često u Samoboru – nekad mislim da je to grad duhova… Sadržaj u gradu nula bodova. Imaš kremšnite koje su više dosadile i Bogu i narodu, šetnicu i kino koje je btw. nakon obnove podosta dobro. Što bi? Samobor je bio zgodan gradić krajem prošlog milenija”.

“Slažem se – ali je i zaglavio u tom dobu. Apsolutno nikakav pomak nije napravljen”.

Ploče – grad propao raspadom SFRJ

Zatim, moglo se primijetiti da je dosta ljudi ponijelo loše dojmove iz Ploča.

“Ploče, nažalost. Prije kad bismo dolazili trajektom samo smo čekali otići i još ono ubojstvo od prije neku godinu podepresivilo sliku grada. U svakom slučaju, grad bez duše, zgrada izgrađenih u doba Juge koje su sad sve oronule. Nema apsolutno ništa, osim sto kafića. Grad u kojem ne možeš kupiti komad robe. Događanja nula bodova, nijedan pravi diskač, nikakvih aktivnosti, nikad. Grad penzionera, klošara i narkomana. Nažalost, grad koji je propao raspadom SFRJ”.

Nitko ne spominje Međimurje, Podravinu ili Zagorje

Zanimljivo, gradove u Hrvatskom zagorju, Međimurju ili Podravini u komentarima nisu baš spominjali. Također, površno je natuknuto kako su gradovi na obali depresija zimi, kada na ulicama nema nikoga. No, očito nije toliko ‘kritično’, jer se i dalje najviše govorilo i istoku Hrvatske.

Naravno, svi su ovi dojmovi subjektivni i svatko ima pravo na svoje mišljenje i utiske, a lako je moguće da se većina ljudi jednostavno odala površnom dojmu ili možda razočaranju u odnosu na očekivano.

‘Ljudi čine grad, nema nas, je*ote’

Sigurno je da bi stanovnici tih gradova koje su neki označili kao ‘depresivni’ imali štogod drugačije za reći.

“Po komentarima do sada, ispada da nam je 90% države depresivno sivilo, što i nije daleko od istine. Nije do grada kao takvog, ljudi i sadržaj čine grad, imati jedno, ne isključuje drugo. Bez sadržaja nema ljudi i obrnuto. Nema nas, je*ote. Natalitet opada, iseljavamo se, život postaje sve skuplji, ljudi na pozicijama i vladajući gledaju sebe i svoje, žalosno je što gotovo sve funkcionira na ‘ruka ruku mije’ i poltronskim principima, dok je tako, naprijed će zauvijek biti riječ za nazad… čak bi bilo odlično i da stagniramo, ali i to je nedostižno izgleda. Još puno toga nenapisanog pridodaje ka tome da imamo ‘depresivna sivila’ di god da se okreneš. Ne samo u okružju, izgledu i zajednicama ljudi koje zovemo gradovima, već u vlastitim mislima. Malo sam razdužio, ali potaknuo si me na razmišljanje i tematika depresivnih gradova je zapravo samo tip of the iceberg… dobra podloga za širu temu i sliku”, zaključni je komentar.