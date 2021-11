‘KOJA SKLADBA MOŽE BITI OPRAVDANJE DA SE NEKOGA UNAKAZI?’ Škoro: ‘Brutalno premlaćivanje mladića je remećenje javnog reda i mira!’

Autor: Daniel Radman

Saborski zastupnik Miroslav Škoro jučer je posjetio Ivana Andrijanića, pretučenog mladića koji je, kako tvrdi, teško ozlijeđen jer je na privatnoj zabavi u Starim Jankovcima poželio čuti Škorinu pjesmu “Mata”.

Nakon “glazbene želje” na njega je nasrnulo više mladića i napalo ga, prema riječima samog Andrijanića, iz etničkih motiviranih razloga. Nanijeli su mu teške tjelesne ozljede: višestruke prijelome lubanje i kosti lica, prijelom dna očne šupljine, prijelom jagodične kosti i kosti gornje čeljusti, prijelom nosne kosti, prijelom lubanje te kosti lica “nespecificiranog dijela”, stoji u bolničkom izvješću.

Škoru su u cijelom slučaju posebno zasmetale dvije stvari: prva, da je djelo okarakterizirano kao “remećenje javnog reda i mira” te da je priča otišla u javnost tek nakon tjedan dana. Nije prstom upirao u nikoga, no tvrdi da je to znakovito. “Nitko ne bi volio da bilo koji član ode na privatnu zabavu i vrati se nakon četiri dana s ovakvom dijagnozom i da to netko proglasi remećenjem javnog reda i mira”, rekao je.

“Koji može biti razlog da se nekoga ovako unakazi?”

On pak smatra da na osnovnu ozljeda Andrijanića djelo trebalo okvalificirati kao nanošenje teških tjelesnih ozljeda ili čak pokušaj ubojstva.

“Ne znam što bi trebalo biti razlog, koja rečenica, koja skladba, koji potez, da se nekoga ovako unakazi, pogotovo u zemlji u kojoj mi najnormalnije u Zagrebu imamo radijsku postaju koja se financira djelomično iz našim novcima i koja vrti isključivo glazbu koja mnogima nije simpatična, a kolokvijalno se zove cajkaška”, izjavio je.

S obzirom na godište žrtve (1993.), a i pretpostavku da ni napadači nisu puno stariji, Škoro je uzroke ovih napada povezao s posljedicom odnosa u našem društvu danas.

“Gospodin je 1993. godište, vjerujem da je i društvo bilo slično, dakle to su ljudi koji su rođeni dvije-tri godine nakon početka agresije na Hrvatsku. Oni sigurno nisu za brutalne reakcije bili ponukani činjenicom da imaju ratne traume, PTSP, zbog događaja početkom 90-ih, to je posljedica djelovanja osoba u javnom i političkom životu. Činjenica je da netko može vikati hrvatskom generalu “ti si se izvukao”, da imamo segregaciju u obrazovanju… Kome to odgovara i je li ovo govor mržnje?”, upitao se Škoro.

“Volio bih da nadležne institucije provedu istragu, kako je moguće bilo doći do ovakve situacije i ovakvih ozljeda? Ne postoji razlog da bi se nekoga ovakvo doslovce izmasakriralo. Osobno mi je žao, založit ću se da se počinitelji privedu licu pravde i da svi skupa iz ovoga naučimo da suživot, suradnja i kultura dijaloga nije nešto što će biti rezultat ovakvih poteza, kako je nama političarima velika odgovornost da prije svega mi usvojimo različite načine komuniciranja i doprinesemo na svim poljima, posebno zakonodavnom, da nam djeca odrastaju zajedno kao građani Republike Hrvatske, a ne kao djeca koja se od malih nogu uče mrziti”, poručio je Škoro.