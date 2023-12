Koja je tajna opstanka Nikole Grmoje? Stalno radi nešto što mnogima prolazi ispod radara

Autor: Iva Međugorac

Nikola Grmoja u hrvatskoj političkoj areni stasao je kao glasni Mostov udarnik za kojega bi se mogao steći dojam kako toliko aktivno djeluje u sabornici da iz nje niti ne izlazi. Oni koji ga poznaju reći će da Grmoja komunicira kao da je svaki dan predizborna kampanja te da je neprestano raspoložen za borbe. Ovih se dana međutim Grmoja u središte medijske pažnje vinuo uslijed afere Mreža nakon što se saznalo da je njegove medijske istupe u aferi Plin za cent oblikovao Jurica Lovrinčević bivši savjetnik, bivšeg ministra gospodarstva Davora Filipovića, dvojca koji i jest pao u spomenutoj aferi Mreža.

Zašto je Grmoja pristao biti marioneta?

Problematična je ova priča oko Mosta u nekoliko smjerova prije svega čini se da su Mostovci u javni prostor gurnuli privatne interese Jurice Lovrinčevića koristeći se pri tome svojom političkom pozicijom, jer ako vladajući moraju biti transparentni tada je za očekivati da takva bude i oporba koja ih nerijetko proziva za njihove afere.

Pitanje svih pitanja jest iz kojeg je razloga Grmoja pristao biti Lovrinčevićeva marioneta i je li uopće bio svjestan u kakvu se igru upušta, a da je Grmoja zaigrao dosta neugodnu igru može se naslutiti i iz riječi Marija Radića iz Domovinskog pokreta koji se u svojim posljednjim istupima uz ostalo prisjetio i afere s izvlačenjem milijardu kuna iz INA-e.

‘‘Kao što znamo, gospodin Filipović je javno lagao, a kasnije više nije mogao demantirati, da je imao redovitu komunikaciju s ekipom Goran Husić i Damir Škugor. S tom dvojicom je ručao u konobi ‘Dida’ u Zagrebu. Cijela ta priča očito je krenula s tim stručnjacima za plin koji su uzeli milijardu kuna“, rekao je Radić dodajući da su oni situaciju oko plina tumačili Lovrinčeviću i Filipoviću koji su to preko novinara Vlahovića davali Grmoji i njegovom stranačkom kolegi Zvonimiru Troskotu.









“Mi pričamo o aferi od 150 milijuna eura. Pred četiri mjeseca jedino je Domovinski pokret govorio da mora otići i Plenković i Filipović i Barbarić. Cijela oporba je tražila ostavku Plenkovića i Barbarića. Ovdje imate nalogodavce, Plenkovića i Filipovića, koji stavljaju uredbu na snagu i naređuju HEP-u da mora otkupljivati plin od INA-e. HEP provodi tu odluku. Na kraju balade treba ispasti da onaj tko je provodio odluku je kriv, a kriv je, ali onaj tko je dao nalog za tu odluku i digao cijenu s 42 eura na 47 nije kriv”, pojasnio je Radić za N1 pa dodao da je druga afera nastala da bi zamaglila onu prvu.

Husić je bio Filipovićev kandidat za HEP

Husić je prema Radićevim riječima bio FIlipovićev kandidat za predsjednika Uprave, a o ono čemu sada svjedočimo jest afera u sklopu koje se saznalo da se državnim novcem plaćala i HDZ-ova, ali i Mostova kampanja.









”Postoje stotine dokaza. Sve te emisije su, kao kampanja dvije stranke, plaćene državnim novcem. Iz Mosta žele sada to izokrenuti kao da su oni to otkrili. No oni su cijelo vrijeme sve znali. Kad god njima odgovara neko nezakonito djelo oni će ga izvršiti. Prisjetimo se Nine Raspudića i njegova potpisa za ulazak u Sabor, da je član Mosta. Oni su tada na prijevaru Domovinskom pokretu uzelo mjesto u Državnom izbornom povjerenstvu”, nastavio je Radić naglašavajući da ni Grmoja, ni Troskot nisu stručnjaci za plin baš kao ni Lovrinčević već je njihova služba po svim indicijama bio Goran Husić.

Govoreći o ulozi Mosta u aferi Mreža Radić je podsjetio i na Grmojine rečenice iz transkripata u kojima je ovaj kazao da treba privući pozornost i da ljudi žele uhićenja. I doista od početka svojeg političkog djelovanja Grmoja zajedno s vodstvom svoje stranke nerijetko nastoji privući pozornost.

Nije nepoznanica da je Most prvi put pozornost nacionalnih medija privukao u ono vrijeme kada je dužnost gradonačelnika Metkovića preuzeo njegov stranački šef Božo Petrov, koji je potom gostujući u Nedjeljom u 2 najavio ulazak na nacionalnu političku scenu obećavajući naciji još tada kako ne kani surađivati ni sa jednom od dviju velikih stranaka. To je obećanje Petrov ovjerio i kod javnog bilježnika, no sve je palo u vodu već u izbornoj noći, a nakon par dana vijećanja Petrov se navodno po naputku nekih ljudi iz crkvenih krugova pridružio Karamarkovom HDZ-u.

Mostovci se preko noći odrekli Karamarka

Nedugo potom Mostovci su okrenuli leđa Karamarku i srušili njegovu Vladu, ali su zato prigrlili Plenkovića sve dok ovaj nije prelomio i zbog glasanja o opozivu tadašnjeg ministra Marića odlučio zamoliti tajnicu da ministre iz kvote Mosta isprati iz njegove vlade. Svo to vrijeme Grmoja, Petrov i Miro Bulj stajali su u prvim redovima kao svojevrsni mostovi bombarderi, a ono što je nekoć bilo nezavisna lista jakih pojedinaca preraslo je u stranku koja se isprva odbijala ideološki definirati.

Kako je vrijeme odmicalo, prije posljednjih parlamentarnih izbora Mostu su se pridružili supružnici Raspudić i vjeroučitelj Marin Miletić, vrativši ih u politički život jer su se tada već osjetno osuli pošto ih je napustio cijeli niz zastupnika i stranačkih kolega. Oni koji Grmoju poznaju reći će kako je on svo to vrijeme istinski vjerovao u uspjeh Mosta, a osim toga reći će i kako je on tip koji naprosto voli politiku, moć, utjecaj i pažnju koju ona sa sobom nosi.

No, u politici Grmoja još uvijek nije ni izbliza zadovoljio svoje ambicije, jer je njegov dugoročan cilj postati ministar policije zbog čega su Mostovci spremni i na koaliciju sa strankama s lijevog spektra.

Do ostvarenja svojeg cilja Grmoja će ići nastojeći se prezentirati kao skroman političar iz naroda, koji se profilira i kao svojevrsni desni politički aktivist koji obilazi prosvjede, druži se s građanima i vladajućim političarima priprema svojevrsne zasjede.

Tajna Grmojina opstanka – biti vidljiv

Zna Grmoja vrlo dobro da je za opstanak u političkoj areni nužno biti vidljiv i zato pozive novinara ne odbija, on želi biti u fokusu i biti prisutan, svađati se i polemizirati pa baš tu valja tražiti razloge njegova opstanka i u Mostu, i u parlamentu.

Koliko god Grmoja grmio Mostu rejting stoji na maksimalno devet posto, što je u najmanju ruku nevjerojatno znajući da baš Mostovci za sebe vole reći da su oni ti koji otvaraju HDZ-ove afere i usude se suprotstaviti svima. Izgleda međutim da među građanima ta njihova napadačka retorika ne prolazi dovoljno uvjerljivo, a kako i bi kada su ih Mostovci žedne preko vode preveli u više navrata kroz ovu kratku povijest svojeg političkog postojanja.

Most se u politici sveo na stranku koja se bavi urotama i moćnim strukturama zbog kojih svako malo dižu uzbune, što je postalo zamorno posebice ovih dana kada je i sa njih spala maska pa se pokazalo da je i Mostova politika ona s dva lica. Spomenimo usput i Grmojinu službenu biografiju u kojoj se navodi da je jedan od osnivača Mosta nezavisnih lista koja i jest krenula iz Grmojina rodnog Metkovića u kojem je ovaj završio osnovnu školu i gimnaziju.

Nakon toga studirao je sociologiju i povijest na zadarskom Filozofskom fakultetu. Po završetku studija Grmoja se vratio u Metković u kojem se zaposlio kao profesor povijesti prvo u srednjoj, a zatim osnovnoj školi. Grmoja je jedino dijete u obitelji Stipe i Baldine Grmoje nekadašnje radnice Razvitka. Oženjen je Pavom Grmojom koja predaje engleski u metkovskoj Osnovnoj školi Stjepana Radića, a par se upoznao još za vrijeme studija te u braku imaju jedno dijete.