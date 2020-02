KOGA ŠTROMAR ZAVARAVA? RESOR MU PUCA OD AFERA: Je li moguće da moralni HNS-ovac ništa nije znao?

Gdje živi ministar graditeljstva Predrag Štromar, zapitati se valja nakon posljednjih istupa HNS-ova ministra kojega je svojedobno prozivao bivši stranački kolega, varaždinski župan Ratko Čačić tvrdeći da ovaj nije u stanju izgraditi ni šupu, a kamoli voditi ovaj kompleksan i velik resor.

Čačićeve prozivke nitko nije doživio, politika je učinila svoje, a Štromar je pak ministar kojega se afere u njegovom resoru ne tiču, on ih nije detektirao, štoviše zatekle su ga nakon medijskih napisa, a o odgovornosti i povlačenju s funkciju naravno niti ne promišlja, jer gafovi u njegovom ministarstvu nisu njegovi, za te će propuste odgovarati sitne ribe.

Prvi čovjek Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama sa sinom je kupio u Zadru stan iz APN-ova programa za 975 eura po kvadratu. Štromara je to škoralo, on naime, nije imao pojma o nepravilnostima u radu te agencije. Nije imao pojma niti o slučaju načelnice općine Lovreć HDZ-ove Anite Nosić koja je također prioje više od dvije godine kupila stan u Zagrebu također preko APN-a. Da, ovo jesu grijesi pojedinaca, ali i propusti u Štromarovom resoru, resoru kojim vlada godinama, pa se postavlja pitanje što on to točnmo radi dok se afere u njegovom Ministarstvu redaju jedna za drugom?

Što to Štromar radi posljednjih dvije i pol godine da nije vidio što se oko njega događa dok se istodobno HNS-ovci hvalisaju svojim reformama i učinkovitim ministrima, nije li baš Štromar progovarao o čišćenju sustava, nije li i ranije najavljivao intenzivne kontrole? Pa gdje su nestale i kako je moguće da je cijeli jedan sektor uvaljen u probleme o kojima ministar nema pojma?