KOGA PROZIVA TOMISLAV KARAMARKO? Prekinuo šutnju i progovorio o Ukrajini: Poslao vrlo intrigantnu poruku

Autor: Iva Međugorac

Ruska invazija na Ukrajinu jedna je od vodećih tema u našoj zemlji, a na ta ratna događanja u svojoj objavi na društvenim mrežama referirao se i bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko.

“Za one koji lažu zato što je to isplativo, za moralne kreature koje lažu zbog debljih novčanika, za one kojima je laž prirodno stanje, za one kojima je laž kodeks političke i ine borbe… Za dirigente duboke države kojima gore navedeni služe, za one koji su ponešto ‘zaboravili’ i danas kreiraju novu istinu, jer kad lažeš, uvijek si ‘in’. A biti ‘in’ je dohodovno i isplativo.

Za one koji su sve učinili da jedna velika sila, čiji glavni grad nazivaju Moskvom, premreži važne segmente i bitne institucije ove države, a danas viču – drž’te Rusa... Za one koji mogu biti sve – Jugoslaveni, Jugosloveni, Hrvati, Europljani, briselovci, natoovci, rusofili, ljevičari, desničari, zeleni… Za one koji hrvatuju, a podržavaju Dodika i dodikiće. Za sitne plaćenike koji me (asocijativno i izravno) provlače kroz svoje infantilne, naručene tekstove. Za te i takve, o kojima sam promišljao kroz riječ lustracija, a danas kreiraju društvenu stvarnost, određujući što je dobro, a što zlo. Zašto?

Važnost LNG terminala

Upravo ovih dana ukrajinski narod vodi žestoku bitku kako bi opstao i spasio svoju državu izloženu brutalnoj ruskoj agresiji. Ovih dana kad Europa pragmatično brine i razmišlja o tome kako će bez ruskih energenata i što je alternativa.

Za taj, gore navedeni talog, mali podsjetnik na 2016. godinu”, stoji u Karamarkovoj objavi na Facebooku. U njoj je podsjetio i na prijem koordinatora za međunarodna energetska pitanja State Departmenta SAD- a Amosa J. Hochsteina s kojim je razgovarao o strateškoj poziciji Hrvatske na energetskoj karti regije i EU pri čemu su se obje strane usuglasile da je LNG projekt na Krku obostrani interes Hrvatske i SAD-a.

Inače je važnog LNG terminala na jednoj od nedavno održanih konferencija za novinare spominjao i aktualni premijer Andrej plenković koji je utvrdio da se u kontekstu energetske suradnje Hrvatska njime utisnula na kartu Europe i svijeta.