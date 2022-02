KOBNI SASTANAK PREMIJERA PLENKOVIĆA! Na njemu nije bila samo Rimac: Sreli su se nakon jednog SMS-a

Autor: Iva Međugorac

”Sanadera mi prišiti neće nitko”, nedavno je samouvjereno novinarima odbrusio premijer Andrej Plenković tvrdeći kako se njegov, današnji HDZ ne može uspoređivati s onim njegova prethodnika Ive Sanadera, koji već neko vrijeme boravi u Remetincu. Iza aktualnog predsjednika Vlade je mandat prožet krizama, ali i aferama, radi kojih su jedan za drugim posrtali ministri što u ovom, što u onom prošlom mandatu u kojem je i sami Plenković preživio aferu Borg zbog koje je žrtvovana Martina Dalić na čije je mjesto stigao Darko Horvat, nedavno privedeni ministar kojega je za sobom povukla bivša pomoćnica Ana Mandac. Provuklo se međutim ovih dana za Plenkovićevim ministrima podosta neugodnosti u aferu je umočen Tomislav Ćorić, Josip Aladrović, ali i potpredsjednik Vlade iz SDSS-ovih redova Boris Milošević, iako više nije dio Plenkovićeve vlade na ovom neugodnom popisu treba spomenuti i bivšeg ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića.

Sve u svemu, izgledno je kako bi afera Vjetroelektrane radi koje je eliminirana Josipa Rimac za Plenkovića mogla postati ono što je za Sanadera bila čuvena afera FImi-medija.

Brojni osumnjičenici

Otkako je sredinom 2020. godine s Josipom Rimac uhićeno još 11 osoba, krug osumnjičenika se povećava, proširene su četiri optužnice, doznalo se za nove krakove, a kako za sada stvari stoje broj osumnjičenika mogao bi doći i do 40. Poznato je da je Rimac uhićena zbog sumnje da je kao državna tajnica koristila svoj utjecaj te da je svoju mrežu razgranala na razna državna tijela preko kojih je ishodila sređivanje raznih dozvola i suglasnosti mimo propisa, na popisu osumnjičenika tada su se našla brojna imena iz Plenkovićeve administracije pa zbog pozamašnog popisa nitko niti nije obraćao pretjeranu pažnju na Horvatovu pomoćnicu Anu Mandac. Uz Rimac je tada uhićen poduzetnik Milenko Bašić vlasnik tvrtke C.E.M.P., a sa njim je pao i Dragan Stipić izu Lagera, ali i poduzetnici Josip Ravlić i Ante Slabić.

Našao se na tom neslavnom popisu prvi čovjek Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić, ali i Ružica Njavro iz Ministarstva poljoprivrede, načelnica Graćaca Nataša Trubić, kninski vijećnik Marinko Tokmakčija te predsjednik HERA-e Tomislav Jureković.

Prema podacima iz istrage organizatorica ove mreže, i mozak operacije bila je Rimac koja se koristeći položaj državne tajnice u Ministarstvu uprave bavila sređivanjem dozvola, uvjerenja i ugovora za Bašićevu tvrtku koja nije ispunjavala uvjete za vjetroelektranu Krš-Pađene. Rimac je za to što se zauzela za ovaj projekt trebala dobiti oko 45 tisuća eura, a da bi došla do tog pozamašnog iznosa Rimac se obilato potrudila pa je mjesecima nagovarala sve oko sebe da se Bašiću izađe u susret. Rimac i Bašića Uskok je teretio za trgovanje utjecajem i za davanje i uzimanje mita. No, to je tek jedna afera bivše kninske kraljice.

U drugom kraju spominje se pogodovanje u nabavi poljoprivrednog zemljišta u što su bili involvirani Ravlić i Sladić kojima su u susret izlazile Njavro i Trubić te Tokmačija. Mandić se pak teretila da je stanovitom stolaru Lapačiću namještala bespovratne potpore, a on je za uzvrat Josipi Rimac sređivao vrata na kući. Poznato je da se Uskok ključnih dokaza domogao nadzorom automobila Josipe Rimac, u kojem je bubicu pronašao pokojni Tonči Matas koji si je život oduzeo nedugo nakon ispitivanja o slučaju Rimac.

Mediji su se u jeku uhićenja Josipe Rimac danima zabavljali transkriptima razgovora koji su otkrili modus operandi po kojem je njena mreža djelovala pa se tako saznalo da Rimac nije pogodovala samo podueztnicima već i raznim HDZ-ovcima za čiju je robinu i prijatelje sređivala razna potpore pa čak i prolazak na državnim ispitima. Kako je Rimac uhićenja uoči parlamentarnih izbora tako je se Plenković odrekao bez da je trepnuo.

”Dosta je korupcije”, poručio je Plenković tada izbacujući svoju kolegicu iz stranke u kojoj je bila aktivna još od tinejdžerskih dana. Možda Plenković to doista i je mislio, no njegove žestoke poruke demantirali su oni kojima se okružio. Horvat je još prije dvije godine kao ministar poduzetništva i obrta tvrdio da ga Rimac nije kontaktirala vezano za državne poticaje.









Da s vjetroelektranom nema nikakvih problema tvrdio je i nekadašnji ministar zaštite okoliša Ćorić. Spominjalo se u transkriptima razgovora i ministricu poljoprivrede Mariju Vučković koja nije zanjekala prijateljstvo s Rimac i Njavro, ali je odbacila bilo kakve veze s protuzakonitim radnjama. Spominjalo se u kontekstu Bašića i ministra Marića koji se s njime sastajao, no i on je bilo kakve sumnje u pogodovanje demantirao.

Zanimljivo je da se u transkriptima spominjao i premijer Plenković kojemu je Rimac početkom prosinca 2019.godine poslala SMS u kojem ga traži da on organizira sastanak pošto je projekt vjetroelektrane zapeo u začaranom krugu šume-imovina-poljoprivreda pa je ujedno i dogovoren sastanak na kojem se o tome temeljito raspravljalo.

Skup podrške

Kako je svojevremeno pisao Nacional, dan nakon što je Rimac Plenkoviću poslala SMS oni su se sreli na skupu Kolinde Grabar-Kitarović u Šibeniku, a na sastanku je nazočila još nekolicina HDZ-ovaca među kojima se našao i Nediljko Dujić koji je također lobirao za sporni projekt. Taj bi sastanak, strahuju u HDZ-u i mogao biti koban za premijera Plenkovića koji se sada bori s gomilom problema. I u vrijeme kada je Rimac dane kratila u pritvoru mnogi su se bavili temom hoće li ona po izlasku iz Remetinca teretiti vrh HDZ-a, no Plenković je uoči njenog izlaska na slobodu naglašavao kako se on ničega ne boji.

Kada je krajem rujna 2020.godine Rimac izašla iz Remetinca otkrila je kako je tamo napisala knjigu Mater i ćaća pet kćeri, no na novinarsko pitanje o tome hoće li u svoju aferu uvući druge ljude nije ponudila precizan odgovor. “Izgledam li ja kao netko tko bi nekoga optužio? Ja volim sve ljude, sve moje prijatelje, sve moje stranačke kolege, a i one koji nisu dio stranke kojoj sam formalno pripadala, a srcem uvijek”, rekla je bivša gradonačelnica te je na tome privremeno i stala priča o aferi Vjetroelektrane koja je stagnirala sve do lanjskog travnja kada se istraga proširila i na bivšu ministricu Gabrijelu Žalac te još šestero osumnjičenih za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem i zloporabe položaja i ovlasti.









Prema tezama iz Uskoka, Rimac je da bi se Bašićevoj i Stipićevoj tvrtci odobrio kredit HBOR-a sa Žalac koja je bila članica NO te banke od ostalih članova Odbora tražila potporu i suglasnost za odobrenje kreditiranja vjetroparka neovisno o tome ispunjava li taj projekt uvjete. Dvije prijateljice su tada preko šefice Uprave HBOR-a Tamare Perko tražile da se spomenutim poduzetnicima odobri 130 milijuna eura kredita, ali i da smanji tražene instrumente osiguranja kredita kao i da za potrebe ovog dvojca osigura sastavljanje pisma namjere u kojem bi Banka prije no što donose odluku o odobravanju kredita neistinito navela dobavljaču vjetroagregata da će kredit biti odobren, na što Perko nije pristala.

Inače treba podsjetiti da je sjednicama HBOR-a na kojima se odlučivalo o projektu vjetroelektrane predsjedao ministar Marić, a on, Žalac i Horvat sudjelovali su na dvije sjednice NO na kojima se polemiziralo o kreditu koji je odobren 12.ožujka 2019.godine.

Inače su u NO tada uz njih dvojicu sjedili Tolušić, bivši ministar turizma Gari Cappelli i nekadašnji HNS-ov ministar graditeljstva Predrag Štromar te šef HGK Luka Burilović, s tim da treba napomenuti da oni tada na sjednicama nisu nazočili već su na njih slali svoje predstavnike. Slučajno ili ne, kao predstavnica Tomislava Tolušića sastancima je nazočila aktualna ministrica Vučković. Dakle, Marić i Horvat bili su jedini sudionici obiju sjednica na kojima se govorilo o spornim kreditima. Početkom ove godine Uskok je po četvrti put proširio istragu protiv Rimac, a u međuvremenu se veći broj involviranih u aferu Vjetroelektrane odlučio nagoditi s Uskokom.

Tako je jedan od osumnjičenika u Vjetroelektranama Domagoj Validžić u iskazu Uskoku teško optužio Ćorića čije je Ministarstvo izdalo pozitivno mišljenje za vjetropark. Radi toga poteza Bašićev C.E.M.P. zadržao je status povlaštenog proizvođača struje, a samim time i mogućnost za milijunsku zaradu. Poznato je da je Validžić pod istragom radi toga mišljenja, no on tvrdi da ima dokaz da je Ćorić od njega zahtijevao donošenje toga dokumenta. Kako je u medije iscurila prepiska između Ćorića i Validžića tako sada postoji mogućnost da je i Ćorić za sve znao i da je u sve bio upleten.

O slučaju Ćorić vjerojatno ćemo uskoro još podosta toga čuti, a čuti će se još ponešto i o Horvatu kojega je u probleme uvukla Mandac koju je Uskok osumnjičio da je na nagovor Rimac sređivala potpore Minsitarstva gospodarstva obrtnicima u mandatu uhićenog Horvata. Sve ovo kao i činjenica da je Rimac kontaktirala sa premijerovom pomoćnicom Tenom Mišetić za Plenkovića prerasta u ozbiljan i opasan problem, ali i u krizu iz koje će se teško izvući.