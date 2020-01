KOBNA OSMORKA PLENKOVIĆU SPREMA OSVETU: On više nema vremena ni za jedan potez

Obračunima u HDZ-u ne nazire se kraj, a uoči unutarstranačkih izbora na površinu izlaze novi problemi sa osmoricom izbačenih članova iz zagrebačkog ogranka stranke, s kojima je zbog poruka na društvenim mrežama koje su okarakterizirane i kao govor mržnje najavljen obračun, kojega su pak mnogi protumačili kao obračun s Plenkovićevim kritičarima.

Zanimljivo je u tom svijetlu promotriti pisanje Novog lista koji podsjeća da stegovni postupak protiv Bože Medića, Ante Jelčića, Anite Prke Urašić, Ante Šimunovića, Vedrana Černyja, Vlade Kolaka, Mire Borasa i Krasnodara Raguža nikad nije završen, pa su oni i dalje članovi HDZ-a, što znači da će i oni moći sudjelovati na unutarstranačkim izborima.

Gradski odbor vladajuće stranke 14. studenog odlučio je da se navedene ljude preda Časnom sudu, a to tijelo donijelo je doliku da ih se bespredmetno isključi radi poruka neprimjerenog sadržaja, ali ta odluka do isključenih HDZ-ovaca do danas nije stigla.

U međuvremenu predsjednika Časnog suda Željka Žokalj se izuzima, pa nitko niti nije mogao potpisati rješenje o isključenjima, a od stegovnog postupka u kojem HDZ-ovim izbačenicima nije dopušteno da se brane distancirao se i dio drugih članova Časnog suda.

“Mi smo članovi HDZ-a, to je neosporno, a kao takvi imamo pravo birati i biti birani. Svi smo uredno podmirili članarine, jako smo na to pazili, pa ni to ne može biti prepreka našem uključivanju u unutarstranačke izbore. Osobno ću se vjerojatno kandidirati za Gradski odbor, a sigurno i još neki od mojih kolega”, otkrio je Šimunović za Novi list.

Zanimljivo, cilj zagrebačkog HDZ-a je pobjeda nad Bandićem na lokalnim izborima naredne godine, no Bandić je kao što je dobro poznato jedan od glavnih suradnika aktualnog šefa vladajuće stranke Andreja Plenkovića.