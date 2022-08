‘KO NAS JE*E KAD SMO OVCE, NIJE NAM U KRVI DA SE POBUNIMO’! Hrvati su bijesni: ‘Gledamo kretene kako nas kradu, to je milijarda kuna!’

Autor: Dnevno.hr / M.P.

Petero ljudi uhićeno u nezapamćenoj pljački Ine ostaju u istražnom zatvoru. U akciji koju su u subotu pokrenuli policija i USKOK, na meti istražitelja našli su se direktor u Ini Damir Škugor, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Josip Šurjak, njegov poslovni partner Goran Husić s kojim je suvlasnik tvrtke OMS Upravljanje, Škugorov otac Dane te predsjednica uprave tvrtke Plinara istočne Slavonije Marija Ratkić.

Tereti ih se da su mešetarili s cijenama energenata na način da su plin kupovali po niskim cijenama od Ine, a kasnije bi sve prodavali po višestruko većoj cijeni nekoj stranoj tvrtki. Novac su uplaćivali na račun člana obitelji jednog od osumnjičenih što je upalilo alarm kod Ureda za sprječavanje pranja novca i Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave, koji su sve prijavili USKOKU.

Kako se doznaje, radi se o prodaji plina iz domaćih bušotina koje se vrlo loše kontroliraju. Svaka prodaja tog plina smatra se čistom zaradom za kompaniju i zato je pljačka tako dugo prolazila neopaženo.





Šteta od milijardu kuna

Podsjetimo, šteta za INA-u prelazi milijardu kuna, protuzakonita zarada Damira Škugora i njegova oca Dane Škugora je gotovo pola milijarde kuna, dok je Goran Husić profitirao za preko 90 milijuna kuna, a Josip Šurjak za 68.9 milijuna kuna. Na računu njihove tvrtke OMS-Ulaganje ostalo je još preko 200 milijuna kuna protuzakonito ostvarene dobiti.

Građani su bijesni i to s pravom jer po tko zna koji put svjedočimo aferi u kojoj je ukraden novac, a kako se može vidjeti u raspravi koja se pokrenula na Redditu, mnogi se pitaju – kako više tome stati na kraj.

“Što kao građani RH možemo napravit da se krađa pola milijarde kuna ozbiljnije shvati? Ili samo stojimo i gledamo kretene kako nad potkradaju jer je to tu tako? Jer ovo je fakat isplativ model. Pokradeš pola milijarde, odguliš desetak godina. I vratiš se svim nekretninama koje nisu tvoje nego su od tvog punca ili žene”, pitanje je koje je potaknulo žustru raspravu.

Neki smatraju, kod nas je to jednostavno tako, korupcija je u svakoj pori društva. Drugi pozivaju na prosvjede, a neki čak spominju revolucije ili puč. No, znakovito je da u komentarima prevladavaju pesimistična stajališta kako se to u Hrvatskoj neće i ne može promijeniti, te da zapravo narod ima vlast kakvu zaslužuje.

Izdvojili smo komentare prema kategorijama stajališta koja su u raspravi bila najčešće zastupljena.

Kod nas se krade

“Doslovce je lopovluk u svakoj pori društva, od najmanje općine do vrha države.”









“Ja bi nadodao i da 90% ljudi krade na neki način. Od primanja poticaja za šikare, lažnih branitelja, podmićivanja profesora da dijete dobije bolju ocjenu, podmićivanja prometnika/komunalnog redara da se izbjegne kazna i tako dalje”.

“Ne samo da je to sveprisutno nego se većina ljudi i ponosi time kad nekog prevare, sjebu, nagu*e ili kada se izvuku iz nekog sra*a, kad dođu kod doktora na red preko veze ili kad dijete uhljebe u općinu. Tako da ovdje nije riječ o nekom fenomenu koji je nepoznat u našem društvu nego je samo šokantna magnituda”.

Prosvjed

“Izać na ulice treba, ugledat se na Francuze”.









“Treba to srezat u korijenu sve. Seljačku bunu opet”.

“Ako hoćeš prosvjed, a bilo bi dobro, organizatorima predlažem da unajme Modrića, jer mi na ulice izlazimo jedino kad je nogomet u pitanju”.

“I prosvjedi su politički aktivizam, kao i izbori. Nama vlada jedna banda od uvijek i nikad nisu politički kažnjeni. Kako onda očekivati da ne budu bahati, kradljivi i primitivni kad nikad nisu morali preuzeti odgovornost za svoje ponašanje”.

Politički aktivizam

“Možeš se politički aktivirati. Vodi primjerom”.

“Po meni je zaista jako krivi stav “ako ti ne valja, ti postani političar” Jer po toj logici mogu postati i automehaničar, keramičar, kirurg, a imam ograničene kapacitete. Ja ne prebacujem na druge da nešto naprave, nego doslovno pitam što iz perspektive građanina mogu ja napraviti. Ludo mi je koliko mi je ljudi napisalo da postanem političar kao da je to rješenje ičega i kao da je to jedino angažman, a ovo ostalo je njurganje i prebacivanje krivnje. Političari su (u teoriji) odabrani od građana da predstavljaju njih i njihove interese. Ovo je sve samo ne predstavljanje mojih interesa. I trebalo bi biti načina da se organizirano nešto napravi kao građanin, a da se ne savjetuje osobi koja s tim nema veze da postane političar”.

“Svašta. Poštena osoba ne može preživjeti u toj kaljuži”.

“Zahtijevati odgovornost i kazniti na izborima”.

“Najgore što nam se dogodilo je cinizam da su svi isti”.

Puč i revolucija

“Puč ili državni udar iznenadni oružani ustanak kojemu je cilj preuzimanje vlasti. Obično ga izvodi manja skupina visokih političkih ili vojnih dužnosnika, čime se razlikuje od revolucije – u kojoj sudjeluju široke skupine stanovništva. Za uspjeh puča potrebno je osigurati nadzor nad vojskom, policijom i medijima.” – izvor Wikipedija dakle, nama treba revolucija, a ne puč”.

“Nemamo ljude ni za jedno ni za drugo”.

Ništa se ne može jer go*na plutaju

“Ne možeš ništa. Puno ljudi je u tom lancu distribucije i svi su spremni zatrti 10 pokoljenja za jednu kunu. Ovakve stvari izlaze na vidjelo jedino kada netko od tih ne dobije planirani iznos pa onda cinka ostale. Problem je što govna plutaju. Zapali sve, razori, uništi… govna će opet isplutati”.

“Dugo sam razmišljao o ovome i u konverzaciji s kolegama iz također korumpiranih država poput Libanona, Turske, Rusije, a svi živimo u Njemačkoj, smo došli do zaključka da većinski narod u tim državama voli korupciju i ne želi je iskorijeniti jer se ama baš svi njome koriste, od bakice na placu do tebe koji automehaničaru plaćaš bez računa. Došli smo do zaključka da jedino smjena generacija ima potencijala”.

“Dok većina građana potajno sanja o ovakvom “uspjehu” nema naprijed. Ako je narod takav, ne može ni vlast biti bolja. Čista demokracija”.

“Desetljećima je jasno što se radi, onda se desi ova iznimka da ih uhvate i svi se čude? Pa čovjek je prije par sati rekao da se to tako radi u Ini, a očito i drugdje. Čak niti ne mulja”.

‘Lopovski’ gen?

“Naš narod nije ništa manje ili više lopovski nego drugi narodi. Nemamo mi neki lopovski gen, pa da si ne možemo pomoći. Isto kao što ni Šveđani nemaju poštenjački gen. I jedni i drugi krademo kad možemo. Samo je kod njih to malo teže, jer je sustav tako postavljen i institucije bolje odrađuju svoj posao nego kod nas. I postoji kultura gdje se poziva na odgovornost one koji nešto sje*u više nego kod nas. To obično rade organizacije civilnog društva. Koje se kod nas npr. pljuje i omalovažava. Ti kao pojedinac možeš napraviti kur*a, osim dati svoj glas. A i to veliki broj ljudi ne radi”.

“Nismo mi ništa drugačiji ljudi od ostatka čovječanstva, sustav koji smo sami postavili je uzrok onome što se događa kod nas”.

“Što možemo? Babama i didama objasnit pobliže za koga da glasuju. Nije krunica mjerilo ili ljepota kandidata ono za čime se trebaju povoditi”.

“Nitko ne izlazi na ulice i nitko se ne buni jer smo svi mi svjesni da bi 95% ljudi u Hrvatskoj kralo isto kao i ovi u Ini samo da im se za to pruži prilika. Ja prvi, doduše, možda ne toliko”.

‘Nemamo u krvi pobuniti se’

“Našem je društvu potrebna katarza i jedan cjelokupan reset. Kad u društvo ugradimo moralne norme koje kazuju da novac nije sve na svijetu i da je važnije biti pošten i častan nego bogati smrad kriminalac, e tek će onda krenuti na bolje”.

“Ma ‘ko nas je*e kad smo ovce, nemamo u krvi pobuniti se… Uspješno smo evoluirali u beskičmenjake”.