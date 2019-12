‘KO DIRNE U OVČARU, ODE GLAVA! Dramatično obraćanje Nikole Kajkića ostalo u sjeni prosvjetara, kriminalist spominjao i Plenkovića!

“Je li moguće da srpska obavještajna služba šalje u Hrvatsku svog suradnika? Tko zalazi u prostor druge države i utječe na policijskog inspektora koji je radio na ozbiljnom predmetu, o kojem do danas dan niti jedna hrvatska institucija o tom predmetu nije sa mnom razgovarala, osim što je premijer nakon naše prijave za mene rekao ‘suspendirani policajac'”?, kazao je odrešitije nego ikad na današnjoj konferenciji za medije Nikola Kajkić, sindikalni predstavnik MUP-a RH i kriminalist koji je ‘maknut’ sa slučaja Ovčara.

“Naribao” Plenkovića

Na konferenciji su, osim Kajkića, govorili saborski zastupnik Stevo Culej i Zorica Gregurić, no krim inspektor je bio taj koji je, pri komentiranju optužbe za špijunažu, bio najdojmljiviji:

“Da, nazvao me suspendiranim policajcem, no mene toga nije sram. Ja jesam suspendiran, ali samo zahvaljujući Plenkovićevim službama koje nisu radile svoj posao. Ja se toga ne sramim… Meni su prioritet nestali i pomoć njihovim obiteljima, a on vodi neku drugu politiku. Ja nisam političar, ja sam profesionalac”, kazao je Kajkić.

“Niti sam koga špijunirao, niti sam organizirao mrežu, niti sam ja ‘veštački agent’, kako oni kažu … Ja sam normalan građanin, policajac, koji časno i pošteno obavlja svoj posao. Ako je u Srbiji grijeh doći do informacija gdje su nestali i ubijeni, onda je to sramota od države. A stalno ponavljaju kako žele pomoći. Ovo što se događa je špijunski rat, ja tome nisam dorastao! Ja sam očekivao veću reakciju hrvatske obavještajne službe, po mom je mišljenju ovo mlako!”, energično je objašnjavao Nikola Kajkić i dodao:









‘Ko dirne u Ovčaru – ode glava’

“Ja se u svojoj zemlji danas osjećam nesigurno, nezaštićeno i sramota me što djeci ne mogu reći da ne brinu. Bio sam spreman dati život u Domovinskom ratu i spreman sam se žrtvovati i sad, ali zašto moja obitelj mora trpjeti? Bila je jedna famozna uzrečica ‘ko dirne u Ovčaru – ode glava’… Ja i danas dan stojim iza toga!”, dramatično je izlagao Nikola Kajkić.

