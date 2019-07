KLJUČNI DOKAZ U ISTRAZI: Verenin sat otkrit će tajnu jezive smrti djevojke kod Malinske

Autor: Dnevno, B.V.

Tijelo Verene Heinz, 28-godišnje Austrijanke koja je smrtno stradala u utorak popodne u naletu glisera u Malinskoj na otoku Krku, nakon provedene obdukcije u Rijeci, prevezeno je u Austriju gdje će djevojka biti pokopana.

Prema službenim navodima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture do naleta je došlo na 300 metara od obale, što je granica ispod koje je glisiranje najstrože zabranjeno. No poznanici obitelji stradale djevojke tvrde kako je bilo puno bliže.

Na kojoj je razdaljini od obale gliser kojim je upravljao 25-godišnjak iz Zadra naletio na nesretnu austrijsku roniteljicu Verene Heinz (28) – pitanje je koje se trenutno nameće kao ključno u istrazi oko tragedije koja se u utorak poslijepodne dogodila u Malinskoj.

“To jednostavno nije točno i morali smo reagirati. Dogodilo se puno bliže obali”, rekla je za Jutarnji list prijateljica obitelji, a to potvrđuju i drugi očevici.

Prijatelji Heinzovih tvrde da su Dieter i njegova kći Verena u trenutku nesreće ronili na dah te da su bili uredno označeni ronilačkom bovom, čak i većom nego što je to propisano. To bi, pak, značilo da ih je gliser morao zaobići na najmanje 100 metara udaljenosti. Zbog toga su se, navodno, otac i kći osjećali sigurno dok su ronili, a to su činili tako da su se izmjenjivali u zaronu.

Obitelj je angažirala riječkog odvjetnika Ivana Primorca, no on zasad ne daje izjave o nesreći.

Policija je, piše Jutarnji list, izuzela bovu kao dokaz, a kao ključan dokaz mogao bi se pokazati ronilački sad nesretne djevojke. Riječ je, naime, o opremi koja bilježi točno vrijeme svakog zarona i dubinu na koju se išlo. Ovdje se radilo o ronjenju na dah na 15 metara dubine, a na 300 metara od obale dubina već prelazi 50 metara.

Riječki lučki kapetan Darko Glažar za Jutarnji je, pak, rekao da nije točno da se kupališna zona proteže do 300 metara od obale. Glisiranje, pojašnjava nije dopušteno 300 metara od obale, ali kupališnom zonom smatra se tek područje do 100 metara od obale.