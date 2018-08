KLJUČA U HDZ-u: Pogledajte kako je Jandroković odbrusio Milinoviću koji iz Like dolazi sa 200 članova stranke

Autor: Hina

Glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković u srijedu je izjavio kako neće biti sastanka s predstavnicima ličko-senjskog HDZ-a, koje u Zagreb dovodi predsjednika Županijske organizacije Darko Milinović.

Kandidat za predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije Darko Milinović najavio je da će u srijedu s oko 200 članova stranke doći u stranačku središnjicu kako bi ih primili čelnici stranke, istaknuvši kako se ne radi ni o kakvoj pobuni.

“Politički tajnik Lovro Kuščević ih je informirao da do sastanka danas neće doći, i oni su o tome obaviješteni. Mnogo naših župana i predsjednika županijskih organizacija može organizirati autobuse, i više od 4-5 autobusa, no to nije način rješavanja političkih problema i ne želimo da to postane praksa”, kazao je u srijedu ujutro pred Banskim dvorima Jandroković.

U ličko-senjskom HDZ-u sad se, kaže, vodi izborna utakmica, a koliko zna, većina je lokalnih organizacija dala podršku Milinovićevu protukandidatu Marijanu Kustiću. Možda je to, kaže, razlog nervoze kod kolege Milinovića. “I kolega Kustić može tako organizirati autobuse”, kazao je Jandroković i poručio da će se potruditi da se problemi oko izbora u Gospiću riješe na demokratski način.

U cilju im je, kaže Jandroković, da izbori prođu bez pritisaka, regularno. “Želimo osigurati da se izbori održe na najdemokratskiji mogući način. Poslat ćemo ljude iz središnjice da nadziru sam proces izbora”, dodao je.