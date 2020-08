KLJUČA! NOVI SKANDAL U SDP-U: Nećete vjerovati što su sad napravili! ‘Privatiziraju stranku’

Svi eventualni prijepori unutar organizacije i članstva trebali bi se staviti u stanje mirovanja do okončanja izbornog procesa za tijela SDP-a Hrvatske.

Sažeti bi se tako mogao dekret kojega je svojim kolegama izdao Nikša Vukas, glavni tajnik najveće oporbene stranke poznat po tome što je na parlamentarnim izborima osvojio 132 preferencijalna glasa.

Drugim riječima, Vukas je očito u suradnji sa v.d.predsjednikom Zlatkom Komadinom ovim smjernicama odlučio spriječiti kandidate za najviše stranačke funkcije, kao i članove SDP-a da kritiziraju njegov rad pošto prema njegovim preporukama članovima treba osigurati vrijeme neopterećeno trzavicama ne bi li se što objektivnije moglo procijeniti i odabrati one najadekvatnije za stranačko rukovodstvo.

”Sve je to velika smijurija, daleko smo mi od moderne stranke. Naprosto smo izgubili smjer, oni zapravo uvode zabranu govora o dosadašnjem radu pojedinaca, koja je svrha toga i čemu onda kampanja i izbori, ako ne možemo problematizirati pogreške vodstva s kojim smo se osramotili na parlamentarnim izborima? To je potpuna besmislica”, kaže naš sugovornik iz najveće oporbene stranke te napominje da je neugodno iznenađen onime što im je pripremilo aktualno vodstvo pošto je kritička rasprava praćena argumentima neophodna za oporavak stranke.

”Oni nastoje izbjeći odgovornost, misle na sebe, a ne na stranku. Baš to i je jedan od naših najvećih problema, zato i jesmo izgubili izbore. Netko bi trebao na glas reći da nije kriv samo Davor Bernardić već cijelo nesposbno stranačko vodstvo koje se izgubilo u prostoru i vremenu, to su ljudi koji nisu u stanju voditi stranku. Pokazale su to i skandalozno sastavljene liste kojima su nastojali privatizirati stranku, a to se očigledno nastavlja i sada nakon što su maske posve spale”, razočaran je naš sugovornik koji zaključuje kako su se poruke birača u SDP-u potpuno zanemarile, što sasvim sigurno nije dobro.