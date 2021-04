KLISOVIĆ KOMENTIRAO POSLJEDNJU ANKETU: Istaknuo svoje prve poteze te objasnio zašto bi grad vodio bolje od Tomaševića

Autor: Andrej Jelušić

Kandidat SDP-a za gradonačelnika Zagreba, Joško Klisović, gostovao je danas na N1 televiziji gdje je komentirao posljednju anketu te televizije prema kojoj ne ulazi u drugi krug.

Prema istraživanju koje je za N1 provela agencija MASMI na uzorku od 800 ispitanika, Klisović je izgubio oko 4% podrške birača u odnosu na prijašnja predviđanja.

“U svim dosadašnjim anketama sam bio drugi, izbori su prava anketa”, rekao je Klisović, dodajući da smatra da je drugi najpopularniji izbor za gradonačelnika.

Iskustvo je prednost

Što se tiče rasta HDZ-ova kandidata Davora Filipovića, kaže da ne uopće ne vidi razlog za isti jer se radi o kandidatu koji predstavlja kontinuitet dosadašnje vlasti.

“Doveo se u vazalni položaj prema Bandiću koji ga je svaki puta disciplinirao. Znamo da je glasao za svaki proračun Milana Bandića, za sve projekte koji su preplaćeni, kao na primjer žičare”, rekao je Klisović.









Tomislav Tomašević je i dalje prvi izbor građana, no Klisović navodi da on ima veće iskustvo.

“Imam iskustva i u upravljanju, u akademskom sektoru i u realnom sektoru. To je ono što grad treba. Tomašević kaže da je bio na raznim konferencijama, sve je to lijepo, ali dok je on bio ispred konferencijskih dvorana, ja sam zastupao Hrvatsku”, naveo je Klisović.

“Želim voditi grad u partnerstvu s Možemo! i Tomaševićem, ali mislim da sam ja bolji izbor za gradonačelnika, a onda ćemo zajednički u skupštini formirati većinu”, dodao je.









Smatra da je SDP puno bolje rangiran među građanima nego što to pokazuju ankete.

“Vjerujem da je moj ugled kod građana puno veći nego što pokazuje anketa”, rekao je Klisović, dodajući da će izbori biti pravi pokazatelj koga građani žele.

Uskoro i lista

Rekao je da bi lista trebala biti objavljena kroz desetak dana. Na pitanje hoće li Gordan Maras biti na njoj, Klisović je kazao da će se to tek vidjeti.

Objasnio je i zašto je u kampanju ušao sa sloganom “Mirni čovjek Zagreba”.









“Zagreb je u debeloj krizi. Želim da građani shvate da u svakoj krizi morate imati mirnog, staloženog čovjeka koji će hladne glave procijeniti što je najbolje za grad, donijeti te odluke i ustrajno ih provoditi. Pogledajte kako je na potres reagirao Kalinić. Kad je bio potres, urlao na ljude koji su bili traumatizirani, širio je paniku. To mirni čovjek ne radi”, rekao je Klisović.

“Stabilno i povjerljivo”

“Kad budem provodio reforme, a to je obično turbulentno razdoblje kad se reforme rade, građani neće osjetiti ništa u negativnom smislu. I dalje će se smeće odvoziti, i dalje će dobivati vodu, i dalje će moći doći u gradske urede, neće biti poremećaja. Reforme ću raditi tako da prije svega osiguram kvalitetnu uslugu građanima”, objasnio je Klisović.

Rekao je kako je s predsjednikom Zoranom Milanovićem prijatelj.

“Mi jesmo prijatelji i bit ćemo prijatelji i dalje, dobri smo prijatelji, ali nikada jedan drugome nismo pogodovali. Svatko se bori za svoje mjesto pod suncem sam i svojim kvalitetama, sposobnostima je uspio do rezultata. Nikakvih pogodovanja nije bilo jer Zoran je takav čovjek, a i ja sam takav čovjek”, istaknuo je Klisović.

Što se tiče predsjednikovih istupa kaže kako svatko ima svoj stil i retoriku.

“Ta retorika dugo postoji na hrvatskoj političkoj sceni i donosi određene rezultate. Sjetite se kako je Jandroković rekao Grmoji da je smeće, ili Plenković kad je rekao Bulju da je panj. Ta retorika nije vezana samo uz Milanovića, upražnjavaju je i drugi, između ostalih i Plenković”, podsjetio je Klisović.

Prvi potezi

Podsjetio je da je Peđa Grbin pokrenuo reformu u SDP-u. “Ovo je trnovit put kojim Grbin prolazi. Nakon toga vjerujem da će biti bolje vrijeme”, rekao je. Smatra da SDP treba reformu provesti do kraja i da im nisu potrebne turbulencije.

Dodao je da će prvi dan nakon što postane gradonačelnik poslati zaposlenicima gradske uprave da je “bezakonje završeno”.

“Trebat će smanjiti broj gradskih ureda, trebat će uvesti nove radne metode koje su učinkovitije. Dodatno ću digitalizirati gradsku upravu, uvest ću ključne indikatore uspješnosti za svaku osobu koja tamo radi kako bi mogli pratiti rezultate. Uvest ću platformu zviždača na koju će se anonimno moći prijaviti sve nepravilnosti. Želim znati sve što se zbiva u gradskoj upravi”, najavio je Klisović.

“Ako ima nezakonitih ugovora, to se brzo riješi, ako ima štetnih ugovora, to ćemo procjenjivati od jednog do drugog, ali ništa neće ostati zanemareno”, dodao je.

“Zaustavit ću prodaju Gredelja. Deniveliram prugu, radimo novi moderan dio Zagreba. Druga scena – HNK, dodatna kazališta, galerija, glazbeni klubovi, centar civilnog društva, šetnice, škole, vrtići, možda i koji fakultet”, najavio je Klisović..