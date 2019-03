KLIJEŠTA I RAKIJA! Žena godinama ljudima u selu ovom metodom vadi zube, stručnjaci negoduju

Autor: Dnevno

Justina Randelj iz Podravskih Sesveta kod Đurđevca desetljećima ljudima u slu vadi zube, a da za to nema nikakve stručne kompetencije.

Justina za Podravski kaže da je nastavila obiteljsku tradiciju, a kako u Podravskim Sesvetama još nema stomatološke ambulante, mještani zovu Justinu.

“U hitnim slučajevima uvijek sam na raspolaganju sumještanima koji dobro znaju da mi se mogu obratiti kad trebaju izvaditi zub. Zahvaljujući muževom bratu imam više vrsta specijalnih kliješta za vađenje zuba, s kojima bez problema obavljam posao zubarke”, veli Justina Randelj.

Zadnju intervenciju imala je prije dva mjeseca, kad je jednoj starijoj ženi trebalo izvaditi zub. Prvi zub samouka sesvetska „zubarka“ izvadila je prije 39 godina, a sama kaže da joj je teško reći koliko je dosad imala intervencija.

“Nekad je glavni zubar u selu bio moj djed, potom majka, a kad je ona ‘obetažala’, došao je red na mene. Ponosna sam što njegujem obiteljsku tradiciju, iako mi roditelji nisu mogli priuštiti školovanje za stomatologinju, koje mi je oduvijek bilo velika želja”, kaže.

“Toj bakici sam dan prije izvadila pokvareni zub, a za dezinfekciju dala sam joj malo rakije. Ona je voljela malo nazdraviti pa je došla odmah drugi dan da joj izvadim zdrav zub. Naravno da sam joj samo dala ‘sredstvo za dezinfekciju’”, priča.

Kliješta kojima je izvadila prvi zub i koja su pripadala njenom djedu danas se nalaze u Etnografskom muzeju u Zagrebu među izlošcima predmeta koji su se koristili u alternativnoj medicini, a kako kaže njezina kliješta upravo tamo i spadaju s ovime se slažu i poznati stomatolozi, koji jednodušno osuđuju nestručno vađenje zuba.

“To je apsolutno neprihvatljiva praksa, koja je izvan zdravstvenih norma, propisa i zakona. Naravno da se takvom praksom može prouzročiti ozbiljna šteta i teške posljedice po zdravlje. Netko tko nije stomatolog, a vadi zube, ne može donijeti meritornu procjenu što doista treba učiniti”, kazao je koprivnički stomatolog Krešimir Jindra, koji je ostao zatečen molbom da komentira slučaj iz Podravskih Sesveta, za koji nije čuo.

S njim se slaže zubarka Danijela Glavosek Kovačić, koja kaže kako se nestručnim vađenjem zuba može ugroziti i život pacijenta.

“Kao prvo, tu je velika opasnost od infekcije. Usto, moguće je da dođe do produljenog krvarenja koje se neće moći zaustaviti. Ako se radi o starijim ljudima, koji često boluju od srčanih bolesti, moguće su razne komplikacije. Radi li se o ‘anesteziranju’ nekakvim domaćim proizvodima, poput rakije, koji ne mogu biti adekvatni, i uslijed same boli može doći do šoka. Vađenje zuba ni izdaleka nije jednostavan zahvat”, kazala je dr. Glavosek Kovačić.