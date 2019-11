Klasić upro prstom u predsjednicu: Proglasio je uspješnom manipulatoricom koja izvrće povijest

Autor: Dnevno

Danas je aktualna hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović predstavila svoj program kojim kreće u utrku za drugi mandat na Pantovčaku.

U N1 Studiju uživo povjesničar Hrvoje Klasić komentirao je činjenicu kako se aktualna predsjednica jako često referiala na povijest i povijesne događanje te odgovorio na pitanja – koliko je u tom dijelu bila uspješna i koliko je ta povijest utemeljena na činjenicama.”To su sada dva pitanja na koje bi ja ustvari dao kontradiktorne odgovore. Predsjednica je bila vrlo uspješna time što je potpuno izvrtala povijest”, započeo je Klasić.

“Dakle, većina njezinih stavova o prošlosti ne odgovara činjenicama, ali njezino biračko tijelo očito ne želi činjenice čuti i nakon svake njene izjave koja nije odgovarala istini – ne samo kada govorimo o predsjedničkoj kampanji, nego i kada govorimo o prošlim slučajevima, poput ‘za dom spremni’, oko onoga što je govorila u Argentini – svaki put bi njoj popularnost rasla.”, kazao je Klasić

Dodao je i sljedeće: “Je li to stvarna popularnost ili ne, to ćemo vidjeti na izborima. Ali bih rekao da ona, ili netko tko ju savjetuje, jako uspješno manipuliraju biračkim tijelom, jer očito saznanja govore da oni koji žele glasati, žele čuti baš to što govori Kolinda Grabar-Kitarović.”

Na pitanje što to točno znači za naš prostor, rekao je kako navedeno nije stvar samo prošlosti, već i sadašnjosti i budućnosti.”To nije samo stvar prošlosti, najmanji problem je ako mi na prošlost gledamo iskrivljeno. To jest problem, ali mislim da se tako gleda na sadašnjost i budućnost, što možemo gledati iz ovog govora, ali i općenito iz ponašanja hrvatskih političara.”





“To govori puno o političarima, ali i onima koji ih biraju,” istaknuo je. “Jer ti političari očito govore ono što birači žele čuti. Dakle, ja ne bih abolirao niti jedne, niti druge,. Mi očito živimo u jednom problematičnom vremenu, ne samo mi u Hrvatskoj”, kazao je Klasić.