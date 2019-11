KLASIĆ PRIZNAO: Da, obiteljski sam povezan sa Špiljkom, ali nisam mu zato posvetio knjigu

Autor: dnevno.hr

Povjesničar Hrvoje Klasić potvrdio je obiteljske veze s nekadašnjim komunističkim moćnikom Mikom Špiljkom, kojemu je posvetio svoju posljednju knjigu. Naime, u razgovoru za Večernji list, Klasić je otkrio kako je njegova baka, sestra supruge Mike Špiljka, a mnogi su se zapitali je li to dovelo u pitanje njegovu objektivnost pa i nepristranost prilikom pisanja knjige o Špiljku. ”Da još pojasnim rodbinske odnose, Miku Špiljaka sam u životu vidio dva puta, od čega jednom kao dijete. Toga se čak i ne sjećam, rekli su mi to drugi. A drugi put vidio sam ga nekoliko godina prije smrti. Moja obitelj i obitelj Špiljak nisu imale gotovo nikakve veze. To su bili paralelni svjetovi. Mama, tata, brat i ja cijeli smo život živjeli u Sisku, u stanu od 45 kvadrata. Navest ću vam i primjer za to jesam li ja imao potrebu išta o Miki Špiljaku pisati iz obiteljske pozicije. Bila je 1983., moj stariji brat trebao je upisati Ekonomski fakultet. U tom trenutku “naš rođak” je predsjednik države, njegova kćer profesorica na Ekonomskom fakultetu, a moj brat nije prošao na prijemnom ispitu i tati ni u jednom trenutku nije palo na pamet zvati ikoga od obitelji Špiljak da bi se moj brat upisao. Hoću reći, nisam smatrao da je to dovoljno blizak rod, u smislu da smo na neki način povezani, da bih ja onda imao neku ogradu. Ja ništa ne osjećam prema Miki Špiljaku, nikada ga nisam doživljavao kao rođaka. S druge strane, on je bio toliko zanimljiva osoba zbog svog životnog puta i karijere pa sam smatrao da bih trebao napisati knjigu o njemu. Da li povezanost s nekom ličnošću ili povijesnim događajem treba biti oteževajuća okolnost? Onda bih se mogao i pitati – bih li ja mogao pisati o Domovinskom ratu, jer sam 91. bio branitelj. Bi li me se i zbog toga smatralo subjektivnim? Prihvaćam svačiju zadršku i, vjerujte mi, upravo zbog toga provjeravao sam apsolutno sve što sam napisao. Čuo sam mnoštvo informacija i intriga koje su išle i jako na štetu i jako u korist Špiljaka. Gotovo nijednu nisam uzeo u obzir ako je nisam uspio provjeriti s dokumentima. Dakle, ako nekoga smeta činjenica da smo mi u nekom srodstvu volio bih da ga to smeta do onog trenutka dok u tekstu ne pronađe moj rodbinski odnos prema Špiljaku. Svoje teze temeljim na dokumentima, radu u arhivima. I ako netko pronađe da nisam koristio dokumente koji postoje ili da sam ih krivo interpretirao, to će onda za mene biti kritika. Sama činjenica što sam u daljnjem srodstvu s nekim, za mene nije dovoljna da se nekom temom ne bih bavio”, objasnio je Klasić.