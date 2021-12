KLASIĆ BRANI MILANOVIĆA U BiH: ‘Dugo ga poznajem, lagao bih ako bih rekao da sam ikada osjetio da je on hrvatski nacionalist!’

Autor: Daniel Radman

“Ja moram priznati da Zorana Milanovića dugo poznajem. Ja, stvarno, lagao bih ako bih rekao da sam ikada osjetio da je on hrvatski nacionalist, niti to, evo, mislim u ovom trenutku. Međutim, on nekim izjavama ostavlja takav dojam, često argumentirao ostavlja takav dojam”, izjavio je za Radio Sarajevo povjesničar dr. Hrvoje Klasić nakon izjava predsjednika kako se genocid u Srebrenici ne može usporediti s, primjerice, holokaustom.

Za Klasića, međutim, nema dvojbe.

“Vrlo je jasno što su oni htjeli postići. Jesu li to postigli s 8.000 ili 9.000 ubijenih, ili bi to, da su imali više vremena, postigli s 90.000 ubijenih, mislim da je to nakon toliko godina u krajnjoj liniji najmanje bitno”, naglasio je i dodao da se na ovim prostorima oko zločina ne vode rasprave na intelektualnoj ili zdravstvenoj razini, već je riječ o kavanskim i – dnevnopolitičkim.

Srbija je siromašna zemlja koja živi od donacija

No, kao povjesničar, napomenuo je da se ne čini da smo blizu oružanom sukobu. Povukao je paralelu s prošlim vremenima, smatra da su prilike bitno drukčije.

“Mislim da je situacija, ipak, nešto drugačija nego što je bila 1914., 1941. i 1991. godine. Neke zemlje, poput konkretno Hrvatske, su članice i EU i NATO. Bilo kakav rat sa Hrvatskom bi značio rat sa EU i NATO Savezom, što ne vjerujem da bi itko bio spreman, a niti sposoban. A posebno ne Srbija. Bez obzira što predsjednik Vučić pričao, Srbija je ustvari vrlo siromašna zemlja koja doslovno živi od donacija i investicija iz EU, a ne Rusije i sličnih prijatelja”, rekao je.