Kišna nedjelja pred Hrvatskom, a sljedeći tjedan promjena: Izdana upozorenja

Autor: Dnevno.hr

Na obalnim područjima Jadrana i okolnim regijama, osim povremenih kišnih padavina, očekuje se i jaki i ponegdje olujni jugo koji će biti izraženiji u nedjelju. Na planinskim područjima bit će jugozapadnog vjetra, dok će u ponedjeljak i utorak vjetrovi biti slabiji, uz povremenu buru unutrašnjosti te umjerene sjeverne i sjeverozapadne vjetrove.

Izidor Pelajić, magistar fizike i geofizike, predviđa različite vremenske uvjete za različite regije Hrvatske ove nedjelje. Istok će biti promjenjiv s više oblaka, zapad s više kiše, a Podunavlje s više sunca. Temperature će se kretati između 10 °C i 18 °C, u Podunavlju moguća i veća temperatura. Centralna Hrvatska bit će oblačna s povremenom kišom i umjerenim južnim vjetrovima. Kiša će biti česta, ali uglavnom slaba do umjerena, piše HRT.

Sjeverni Jadran i Gorska Hrvatska mogu očekivati obilne kiše uz umjerene do jake jugozapadne vjetrove. Temperature će se uglavnom kretati od 8 °C do 12 °C, uz more od 10 °C do 15 °C. Dalmacija će biti nestabilna s mogućim pljuskovima i jakim jugom, a u popodnevnim satima će vjetar slabjeti. Najviše temperature zraka do 15 °C.

Kišna nedjelja

Južna Hrvatska također može očekivati kišu uz olujni jugo. Povremena kiša bit će obilna, popraćena pljuskovima i grmljavinom. Puhat će jako i olujno jugo, što znači da bi more moglo biti uzburkano. Temperatura se neće previše mijenjati.

DHMZ za nedjelju prognozira pretežno oblačno vrijeme s kišom, češćom i obilnijom u drugom dijelu dana na Jadranu i predjelima uz njega, a ponegdje može i zagrmjeti. Vjetar umjeren do jak jugozapadni i južni, u gorju na udare olujan, navečer jugoistočni. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo. Područje Dalmacije i Južne Hrvatske označeno je narančastom bojom, što znači da bi u nekim trenucima vrijeme moglo postati opasno, najviše zbog olujnih vjetrova.

Narančasta boja znači da se očekuje vjetar opasan i za veća plovila te ukazuje i na mogućnost poremećaja pomorskoga prometa. Pretežno olujni vjetar, naime, može ometati katamarane i trajekte pa se onima koji putuju preporučuje pratiti putne informacije.

Sljedeći tjedan razvedravanje

U ponedjeljak, južni vjetrovi će oslabiti na kopnu, temperature će biti niže, a kiša će biti manje učestala. Na Jadranu će i dalje biti kiše, ali će bura oslabiti do srijede. Nakon toga se očekuje smirivanje vremena i blago hlađenje.

Prognozira se djelomično razvedravanje od utorka s manje oborina u većem dijelu Hrvatske, ali s kratkotrajnim sunčanim intervalima i dalje toplijim temperaturama od prosjeka za ovo doba godine, uz mogućnost slabog jutarnjeg mraza u unutrašnjosti od srijede. Na početku novog tjedna može doći do snijega na malim područjima u najvišim planinskim predjelima, što bi mogao biti podsjetnik na zimsko vrijeme.