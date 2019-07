KIRINU SE LOŠE PIŠE Zagrebački USKOK je od osječkog preuzeo istragu nad slučajem Virovitica! Zašto?

Autor: Aleksandar Ajdarić

Zagrebački USKOK je od osječkog preuzeo istragu nad nestankom više od 17 milijuna kuna iz proračuna Grada Virovitice, doznajemo neslužbeno. Tu informaciju danas nismo mogli potvrditi. Glasnogovornik USKOK-a, Vuk Đuričić, ne javlja nam se na mobitel, ali on se općenito rijetko javlja novinarima, a u Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici rekli su kako bi morali provjeriti u papirima i poklopili nam slušalicu. Zato ćemu ODO nazvati opet sutra radi službene potvrde.

Ipak, izvor iz ODO-a Virovitice otkriva kako je to točno. Izvor je informaciju prenio neovisnoj istraživačkoj novinarki Ivi Anzulović, a ona nama.

E, sad, što može značiti ako jedan od četiri USKOK-ova tijela (Zagreb, Rijeka, Osijek, Split), a u ovom slučaju je to zagrebački, preuzima od drugog istragu koja traje već dva tjedna.

Naime, USKOK-ova četiri glavna ureda načelno su jednaka po nadležnosti i radu, iako je poznato da je zagrebački USKOK veći, jači i bolje ekipiran.

Nitko iz USKOK-a neće reći da je jedan osposobljeniji od drugog, ali je javna tajna da zagrebački bolje radi.

Ovo prebacivanje istrage iz osječkog u zagrebački ured može biti čisto tehničke i organizacijske prirode, ali i ne mora biti.

U istrazi slučaja iz Virovitice, gdje je nestalo 17 milijuna kuna, i gdje USKOK već dva tjedna istražuje ima li kaznenog djela, odnosno tko je odgovoran za nestanak proračunskog novca, moguće je da je došlo do novih saznanja ili da se želi doći do novih saznjanja s obzirom na ozbiljnost slučaja.

S obzirom na činjenicu da je zagrebački USKOK uvijek dosad preuzimao veće slučajeve, moguće je i da je i sada riječ o tome. Ako nestane toliko milijuna kuna, onda će to pokušati istražiti ured s najvećim ljudskim kapacitetom u zemlji.

Ne govorimo da zagrebački USKOK ima bolje istražitelje od osječkog, riječkog i splitskog, već samo da raspolažu s više ljudi, što u slučaju nestanka tolikih milijuna nije zanemariva prednost.

Dok ovo pišemo, očekuje se izvanredna sjednica Gradskog vijeća Virovitice koju je sazvala predsjednica Lahorka Weiss (HDZ). Na njoj je jedna jedina točka: Donošenje odluke o ovlaštenju gradonačelnika. Po tom prijedlogu bi se gradonačelnika Virovitice, Ivicu Kirina, trebalo ovlastiti da preuzme vođenje interne istrage zbog nestanka više od 17 milijuna kuna iz proračuna.

Dakle, osoba koja je najodgovornija u cijeloj priči vodit će postupak interne istrage.

Taj prijedlog je nevjerojatan jer bi, ako se usvoji, a hoće s obzirom na HDZ-ovu većinu, Kirina ovlastiti za nešto što mu sadašnje ingerencije ne dopuštaju. Umjesto da je Kirin, kao gradonačelnik u čijem je gradu iz proračuna nestalo više od 17 milijuna kuna, podnio ostavku čim se to saznalo i odavno postao bivši, on sada traži povećavanje ovlasti u istrazi problema za koji je on najodgovorniji.

Da nije riječ o Hrvatskoj, ovo bi se nazvalo skandaloznim. S obzirom na to da je riječ o hrvatskim prilikama, i to onima u kojima su uvijek nekako involvirani HDZ-ovi načelnici, bivši i sadašnji ministri i tako dalje, nazvat ćemo ovaj slučaj tek dosadnom trakavicom.

Podsjetimo, pokojni pročelnik za financije Siniša Palm oduzeo si je život prije mjesec dana, nakon što se doznalo da je nestao novac iz gradske blagajne koji je on navodno trošio na kocku.

Nitko, međutim, ne vjeruje da je mladić posve sam ukrao toliki novac, potrošio ih na kocku, a da baš nitko nije znao za to ili da i sam nije sudjelovao u izvlačenju novca iz proračuna.