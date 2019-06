Kirin na Gradskoj sjednici brutalno poručio novinarima: ‘Uzalud vam trud svirači!’

Nakon turbolentnih događanja koji zadnjih dana tresu Viroviticu, danas je sazvana sjednica Gradskog vijeća grada Virovitice, na kojem se tražilo objašnjenje slučaja Palm. Virovitička oporba najavila je kako će inzistirati na Kirinovoj političkoj odgovornosti.

“Ti događaji s pravom brinu vas vijećnike, nas zaposlene u upravi, a vjerujem najviše naše gradove. Prvo i osnovno, Virovitica nije grad slučaj niti će ikada biti, ma koliko se pojedinci trudili da nas prikažu u takvom svjetlu”, rekao je te nadodao: “Sve neistine potakli su pojedinci. Posljednji događaji samo su nastavak te prljave rabote, blaćenja institucija i pojedinaca u našem gradu. Virovitica ne zaslužuje poniženje, blaćenje, vrijeđanje i ružne etikete”.

“Dopustite mi da odgovorim najvažnije pitanje. Zašto netko pokušava insinuirati. Mislim da su razlozi duboki i da se neki ne mogu pomiriti s uspješnim vođenjem grada. Virovitica je primjer grada koji se uspješno vodi, u timskom radu, sviđalo se to nekome ili ne, tako će biti i ubuduće. Moram još nešto zbog medija reći, da znaju u kakav grad su došli”.

O pronevjeri novca, Kirin je rekao: “S obzirom da sam podnositelj kaznene prijave, ne mogu govoriti o detaljima zbog tajnosti postupka. Objava saznanja koja ja imam mogli bi ugroziti istragu. Pozivam one koje ne obvezuje šutanja da progovore.”

Obrušio se na novinare

“Zbog zakonskih zapreka ne mogu govoriti o detaljima”, kazao je odmah na početku.

“Novinare bi zamolio da se pridržavaju načela novinarstva, a to je istina. Kao katolik žalim što je Palm napravio suicid. Brojni izvještaji o mojoj prijavi protiv Palma predstavljaju dno dna, sramota za struku. Zašto je u javnosti došlo do zamjene teza? Tko je unaprijed odabrana žrtva, a tko krivac? Duboko sam uvjeren da građani znaju tko je prava žrtva, a tko krivac. Vrijeme će pokazati svoje. Što je sporno u podnošenju kaznene prijave? Upravo ono što je njen sadržaj. Podižući prijavu postupao sam u skladu sa zakonom. Jesam li trebao zataškati spoznaju da moj suradnik otuđuje novac? Naravno da nisam”, rekao je Kirin napadajući medije zbog po njemu lošeg izvještavanja o ovom slučaja.”

“Bit će to novinarski šlager u blaćenju mene i grada Virovitice”, prenosi N1 dalje o Kirinovu ‘paljbu’ po novinarima.

“Kako to da ljudi 16 godina biraju istog čovjeka i što nije u redu s tim narodom? Vjerojatno postoje ljudi koji nisu ostvarili svoje interese, ali im niko ne daje za pravo da stvaraju lošu atmosferu. Mogu vam reći da sam još u šoku, tuzi i nevjerici i to iz dva razloga. To je smrt mog dojučerašnjeg suradnika, on mi je bio kao član obitelji. Drugi razlog je motiv njegove smrti za koje nitko nije znao ili je znao. Upravo iz tog kruga ljudi koji je znao privatne stvari dolaze sugestije da sam ja kriv za smrt Palma. Siniša je mogao ostati živ da nije izostala važna karika povjerenja. Nitko nije upozorio da Palm ima problem i to one vrste za koju je njegova okolina morala znati”, rekao je.

U nastavku je kazao kako neistine utječu na njegovu obitelj, a lokalnim medijima koji su prema njegovim riječima, unosili nered poručio je: “Uzalud vam trud svirači”.

“Gdje je nestao novac, to je pitanje svih pitanja. Mislio sam da je tako nešto nemoguće u današnje doba”, rekao je Kirin.

Na kraju svojeg govora osvrnuo se na slučaj Fimi media te je kazao kako se taj slučaj učestalo koristi kad treba opisati njega i grad, te je nadodao kako će “u slučaju FIMI medije dokazati svoju nevinost”.

Kirin je svoj govor završio riječima: “Grad Virovitica nikad neće biti grad slučaj”.