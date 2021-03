KERUM PO SVOM: ’Želim ostaviti trag u Split… Kao s križem na Marjanu, Kerum ga je napravio, ja se ježim dok ovo pričam’

Autor: M.V.

Željko Kerum u politiku je ušao 2009. godine, a od tada je prošlo 12 godina u kojima je on politički sazrio, kako je to rekao za Slobodnu Dalmaciju. Govori pritom kako utakmicu s Androm Krstulovićem Oparom na prošlim izborima nije izgubio zbog svojih burnih reakcija, nego jer su mu ukradeni glasovi. Ovog puta tog, tvrdi, neće biti jer će se maksimalno organizirati s promatračima.

Upitan o takozvanom komunalnom neredu koji vlada Splitom, a iza kojeg stoji Kerum u koaliciji s HDZ-om, on navodi kako je upitno je li to komunalni nered uopće.

“U svakom poslovanju i radu grada, općine, županije, države postoji puno problema. Komunalnim neredom ovo može nazvati samo netko tko nije sudjelovao u tom funkcioniranju i radu”, navodi. Smatra kako grd nije prljav kako se govori. Kerumova sesra inače je na čelu Nadzornog odbora Čistoće.

Ako postane gradonačelnik prvo će se naviti “infrastrukturom, odnosno razvojem prometnog sustava i izradom novog GUP-a”. Spominjani “tunel ispod mora”, nije našao svoje mjesto u ovom izbornom programu, a Kerum tvrdi, infrastuktura je bitnija. Dodaje potom kako će na red doći nagodba s bankama, “odnosno otkup potraživanja za Loru, Spaladium Arenu”. A uvest će i 13. mirovinu te financijski pomagati nezaposlene i one na socijalnoj pomoći.

“Legalizirat ćemo objekte starih Splićana na Marjanu i dovesti kanalizaciju u sve splitske kvartove. To nije pet, već 50 stvari. Ako ćemo mi raditi Istočnu obalu, ne znači da ćemo zapostaviti Put Žnjana ili Bračku ulicu. Radi se paralelno. Problem nisu ni sredstva. Ona se moraju pronaći”, govori Kerum koji potom navodi kako će se zamijeniti ili prodati nekretnine grada.









Slično kao i Zagreb i Split ima jednu zgradu u kojoj radi hrpa ljudi za koje se zna da ništa ne rade. To je gradska vijećnica, poznatija kao Banovina. Kerum njene zaposlene ne bi otpuštao.

“Ljude ne treba otpuštati, već im dati posao. Treba ih iseliti iz Banovine i dovesti u ured u kojemu se može raditi, a ne uživati. Zgrada Banovine je pozicija koja je za godišnji odmor, a ne rad. Nju hitno treba prodati i s tim novcem izgraditi urede uz Spaladium Arenu, gdje će doći sve gradske firme”, rekao je.

Upitan može li očekivati glasove HDZ-ovih birača, ne odgovara direktno, nego se više-manje hvali.









“Znaju da sam u svom mandatu bio dostupan i malom čovjeku i akademiku. Svima. Znaju da sam radio volonterski, da nisam primao plaću, da sam davao od sebe. Najbitnije je da sam jedini gradonačelnik koji nakon svog mandata nije napravio ništa troška i, još bitnije, jedini sam koji nije imao ni prekršajnu prijavu za rad u Banovini, a kamo li kaznenu. Mene nitko nije imao ni za šta prijaviti. Ja sam zatvorio vrata svima i nije kod mene bilo davanja novca okolo bez razloga, kroz studije od par milijuna, projekte koji ne vrijede ništa. To je bačen novac, to je kazneno djelo”, govori.

Na pitanje o hvalospjevu premijeru Andreju Plenkoviću nastavlja isticati sve “dobro” koje je Plenković napravio pa zaključuje: “Svatko tko je u životu nešto radio i dao plaću, zna što je to. Plenković je to napravio i nitko drugi.To je činjenica, to je djelo”.

Potom je par dobrih riječi rekao i o predsjedniku Zoranu Milanoviću.

“On je jednostavan, normalan čovjek i bez obzira na njegov politički svjetonazor, ideologiju, on svima želi dobro. Naravno da ja od njega imam podršku, a i ja sam je njemu davao”, govori.









Tvrdi i kako je Milanović slučaj u “Pršutu”, na kojem je Kerum s par sudaca kršio epidemiološke mjere, nazvao kamilicom, a on sam, odmah je priznao krivnju. Ipak, govori, ispao je žrtva, ali je iskren, a to birači, smatra, cijene.

Govori kako svojim programom želi ostaviti trag, a isti je, zaključuje ostavio križem na Marjanu. “On će ostati vječan, a Kerum ga je napravio. To znaju moja djeca, to zna moja stara majka Kata. Ja se ježim kada ovo govorim. To je ono što ja hoću, hoću napraviti nešto što je dobro za grad Split, bez obzira što imam puno kritičara koji govore loše stvari o meni. Moja djela ostaju”, jasno će.