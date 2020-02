(VIDEO) KELEMINEC TVRDI: ‘Škoro je Udbaš! Udbaški mediji sve skrivaju! Ovo je njegovo kodno ime!

Predsjednik Autohtone hrvatske stranke prava Krešimir Keleminec na svojem je Youtube kanalu objavio navodne informacije koje posjeduje o bivšem predsjedničkom kandidatu Miroslavu Škori. Naime, prema njemu, Škoro je radio za Udbu po čijim je nalozima putovao svijetom i prikupljao novac, a samo na teritoriju Hamburga prema toj teoriji skupio je 2,8 milijuna ondašnjih njemačkih marak

“Pravašice i pravaši, uskoro pogledajte na You tube kanalu A – HSP sve o Miroslavu Škori. Od kada je postao doušnik Udbe, od kad je postao suradnik Udbe konspirativnog imena Lunja. Za koga je Škoro – Lunja u Hamburgu prikupio 2,8 milijuna njemačkih maraka”, napisao je Keleminec u najavi video priloga objašnjavajući kako je Škoro 85-te postao suradnik Udbe kodnog imena Lunja. ”Šef mu je bio Josip Perković. Škorin vjenčani kum je Vinko Pejić, brat Zdravka Pejića, visokog operativca Udbe u Osijeku i tajnik Josipa Perkovića.Nije nam bilo lako, ali ovo je fascikl…”, kaže Keleminec nadalje te dodaje da se dokumentacija spaljivala, ali ima i kopija i orginala. ”Kako smo došli do dokumentacije iz bivšeg general štaba SFRJ ? To je naša tajna.

Pozivamo Škoru da nas tuži za klevetu pa da preko suda sve izađe na vidjelo jer udbaški mediji sve sakrivaju”, objašnjava nadalje kontroverzni pravaš poznat po postojavanju garde na Jelačičevom trgu u Zagrebu te prosvjedima protiv Pupovca. Koliko ima istine u njegovim tezama, te je li riječ o podmetanjima uoči Škorina političkog angažmana, ostaje za vidjeti.