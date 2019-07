Kava 35 kn, pizza 90 kn, Coca cola 45 kn: Zašto se ugostitelji s Jadrana čude manjku turista?

Autor: dnevno.hr

Koordinacija ugostitelja Hrvatske vladi je predala zahtjev u kojem među ostalim zahtjevaju snižavanje stope PDV-a na pripremu i posluživanje hrane na 13 posto, te uvođenje vrijednosnih kupona za obavljanje povremenih poslova u turizmu i ugostiteljstvu. Kako su naveli, s obzirom na stanje u kojem se zbog visokog poreznog opterećenja našlo ugostiteljstvo, traže hitne mjere koje će spriječiti daljnji egzodus hrvatske radne snage u zapadne zemlkje te rezultiratii propašću velikog broja ugosttitelja te zaustaviti nemjerljivu štetu hrvatskom turizmu.

“Notorna je činjenica da u Hrvatskoj imamo apsolutno najvišu stopu PDV-a na pripremu i posluživanje hrane na Sredozemlju i jednu od najviših stopa u EU-u”, upozorili su iz koordinacije, te se po izlasku iz Vlade obratili predstavnicima medija. “Predali smo dva seta zakona, izmjene Zakona o PDV-u i izmjene Zakona u radu. Iskreno vjerujem da će prevladati razum. Što prije to bolje”, rekao je Ante Vlašić, predsjednik Udruge ugostitelja Dubrovnika.Novinari su ga pitali je li sezona ugrožena.

“Da. I sami možete vidjeti da ima puno lokacija na Jadranu u kojima se dogodio pad gostiju. Nismo konkurentni”, odgovorio je.

Predsjednik Udruge ugostitelja Primorsko-goranske županije Vedran Jakominić kazao je da izbora više nema.”Ne možemo servisirati vlastite potrebe, to je kritično. Drugih izbora više nemamo. Nadamo se da će prvi put neko stati pred kamere, reći da je spreman na promjene i priznati svoje pogreške”, rekao je dodajući da do promjena mora doći.

“Ekonomska i bila koja logika nameće da do promjena mora doći. Smisao države bi trebao biti da radi za svoje građane. Ako radimo 28% BDP-a, ne bismo trebali biti žrtve. Podaci pokazuju da je ovo cirkus. Što se srpanjske rupe tiče, to je dovoljan argument. Sad sezona više nije ni od 7. do 9. mjeseca”, rekli su ugostitelji ispred zgrade vlade. No, ono što valja reći jest da su ugostitelji u Hrvatskoj i ranije imali prilike poslovati u uvjetima sniženog PDV_a, ali se to na cijene njihovih usluga nije reflektiralo, osobito kada se govori o Jadranu, osim toga, oni koji su ovih dana imali prilike posjetiti jadransku obalu i sada su zgroženi cijenama u pojedinim ugostiteljskim objektima. Naime, pizza se u splitskim restoranima nudi po cijeni od 90 kuna, normalan obrok teško je pronaći ispod minimalno deset eura po osobi, a cijene pića su astronomske pa se primjerice u jednom objektu na Hvaru Coca cola prodaje za 44 kune. Voda se u restoranima po Jadranu prodaje po cijenama do 30 kuna. za obični hamburger s pomfritom u Rovinju ćete morati izdvojiti i do sto kuna, a jaje s kobasicom plaća se i po 50 kuna, ukoliko ste primjerice u Splitu poželjeli uživati u morskim platama, trebati će vam preko 250 kuna. malu kavu s mlijekom u Dubrovniku naplaćuju i do 35 kuna. Treba li se onda pored toga čuditi zašto nema ni domaćih, ni stranih turista?