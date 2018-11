Katastrofa neviđenih razmjera: Hrvati, ovo nije slučajno

Najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku u najmanju se ruku mogu opisati kao dramatični, a prema njima u periodu od travnja 2011.do konca 2017.godine zabilježen je ukupni pad broja stanovnika u 449 od ukupno 556 hrvatskih općina i gradova. Posebno dramatično zvuči podatak da je u njih 105 pad iznosio 15 ili više posto. Kada se na ove podatke gleda na razini države najveće smanjenje broja stanovnika proživljavaju općine u Šibenskoj županiji, riječ je o Erveniku, Civljanima i Biskupiji gdje se broj stanovnika smanjio za oko 40 posto u odnosu na broj zabilježen tijekom Popisa stanovništva iz 2011.godine. Uz to, posebno zabrinjavaju podaci koji ukazuju na to da se broj stanovnika smanjio i u velikim gradovima, a porast od 1,8 posto zabilježen je tek u Zagrebu.

S druge strane Rijeka bilježi pad od 7,4 posto, Osijek od 4,5 posto te Split pad od 3,8 posto. U Vukovaru je u prošlih sedam godina umiralo dvostruko više ljudi, nego što se rađalo djece, a iseljenih je tri puta više nego doseljenih. Preko osam posto stanovništva izgubili su slavonski gradovi Požega i Slavonski Brod, a na listi je i Sisak. Stanje je podjednako dramatično u Hrvatskoj Kostajnici, Glini, Kninu, Pakracu, Iloku i Županji. Grad s najvećim rastom broja stanovnika je Solin.

Slavonija se prazni na nevjerojatan način, riječi su koje u svojim mnogobrojnim javnim nastupima ponavlja demograf Stjepan Šterc, dodajući da to nije slučajno. ”Slavonija se neće moći revitalizirati domicilnom populacijom. Ona se mora revitalizirati useljavanjem. Ako se želi revitalizacija, uz zadržavanje slavonskog identiteta, onda se treba krenuti prema vlastitom iseljeništvu. Slavonija je žitnica Europe, tako smo tepali sami sebi. Međutim, naravno da se u toj varijanti, obzirom da se radi o prostoru koji je čist, nezagađen, nema pesticida, da ga se želi kontrolirati. To je moja pretpostavka, kad se nešto događa dugo, onda je pretpostavka da to nije slučajno. Stvar je u procesima, koji su refleksija onoga što se radi. Ono što se događa jest da Hrvatska nema definiran proces revitalizacije nijedne sredine. Ono što se događa na otocima može biti za primjer Hrvatske. Primjerice, Vis izravno iz proračuna izdvaja sredstva djeci do 15 godina, koja mjesečno dobivaju 1200 kuna. Smanjili su cijenu vrtića, komunalnu naknadu za obitelji s djecom i slično”, rekao je Šterc u jednom od razgovora za naš portal.

U zadnjih nekoliko godina Slavoniju je napustilo 200 tisuća, uglavnom mladih i obrazovanih ljudi, te onih u punom naponu snage pa se postavlja pitanje kakva sudbina očekuje ovaj narod kroz narednih deset godina.

Preko 6000 osoba prijavilo je iseljavanje samo u 2013.i 2014.godini, ali strahuje se da je taj broj znatno veći, budući da se ne odjavljuju svi koji odlaze.

Službeni podaci kažu da se od početka 2011.do početka prošle godine, ukupan broj stanovnika u Osječkoj županiji smanjio za 14 tisuća osoba. Na području Županije živi manje od 300 tisuća stanovnika, a ništa manje kritično nije niti u preostale četiri slavonske županije.