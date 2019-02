KATAKLIZMA NA PANTOVČAKU! Curi delikatna snimka koja će ‘pokopati’ Kolindu?

Autor: Iva Međugorac

Predizborna godina u koju je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kanila ući spokojnu, pružajući ruku pomiranja premijeru Andreju Plenkoviću, sve je samo ne spokojna. Turbulencije se oko nje odvijaju gotovo na dnevnoj bazi pa je nakon što se riješila savjetnika Matu Radeljića neizravno ušla u izrazito žestok konflikt sa čovjekom s kojim je donedavno i više no prisno surađivala. No, razlaz s Radeljićem i zbližavanje s Plenkovićem, koji prema djelu javnosti HDZ gura u središte liberalnog, političkog centra, dio desnih struktura predsjednici očito nema namjeru oprostiti.

Da je tome tako potvrđuju i u posljednjem broju Nacionala u kojem tvrde da desničarske strukture tek pripremaju diskreditaciju predsjednice. A dio diskreditacije svodi se pak na to da u javni prostor plasiraju teoriju o postojanju snimke, koja bi trebala poslužiti kao krucijalni dokaz da je Grabar-Kitarović uzela novac od Zdravka Mamića. Prema pisanju navedenog medija, riječ je o desnim strukturama bliskih osječkom poslovnom krugu. Slučajno ili ne, baš je u tom osječkom kraju karijeru brusio i njezin savjetnik Radeljić. Ta bi snimka, za predsjednicu mogla predstavljati veliku opasnost i preokrenuti tijek predsjedničkim izbora, a na sastanku s kojeg navodna snimka datira osim Mamića sudjelovala su i dva savjetnika aktualne šefice države te jedan Mamićev suradnik iz Dinama.

Kada već govorimo o predsjednici i donacijama, valja reći da je donacije za njenu kampanju među ostalim prikupljao i HDZ, a kada je o Mamiću riječ nije tajna da je na donatorskoj večeri za prvu hrvatsku predsjednicu izdvojio deset tisuća kuna, a njegovo ime navedeno je u financijskom izvješću. Radi li se u ovom slučaju o donacijama koje su primane ”na crno” ili od cijele priče nema ništa doli zlih glasina koje nastoje kompromitirati predsjednicu, za sada ostaje na razini nepoznanice.

No, zanimljivo je kako se u prošlom broju istog tjednika pisalo i o tome kako se predsjednica laskave inozemne karijere odrekla stoga što je primila mito da se kandidira za šeficu države, a ta se tvrdnja također pripisivala buntovnicima s desnice, jednako tako tvrdilo se kako će Grabar-Kitarović tek nakon europskih izbora, konkretnije u lipnju doživjeti snažan udarac, te da će se u desnim krugovima pokušati iznaći žestok konkurent koji bi je mogao ugroziti u bici za još jedan mandat. Mogao bi to kako se navodilo biti netko snažan iz HDZ-a. tko je taj netko iz HDz-a nije precizirano, no prst sumnje upiran je u bivšeg šefa te stranke Tomislava Karamarka. Kada je pak o desnoj struji u HDz-u riječ tada valja reći da se u istu nerijetko guraju Miro Kovač te Davor Ivo Stier, no pitanje je imaju li oni ambicije pa i šanse konfrontirati se s aktualnom predsjednicom.

Kao neokrunjeni lider desnice spominje se i Hasanbegović, koji ambicije ima, no on ne pripada više HDZ-ovim redovima pa je zapravo pitanje je li on taj na kojega se misli. na koga god da se mislilo, jedno je nedvojbeno, i ranije se šeficu države nastojalo kompromitirati baš preko njene prisnosti s Mamićem pa su tako u javnom prostoru osvanuli detalji njene rođendanske proslave koju je organizirao optuženi Mamić. Predsjednica je zbog njega prekidala konferencije za medije, a ona pak nikada nije demantirala svoje odnose s nekoć prvim čovjekom hrvatskog nogometa. Je li u ovom slučaju istinita ona stara narodna gdje ima dima,ima i vatre, ili se radi tek o podmetanjima frustriranih odbačenika pokazati će vrijeme.