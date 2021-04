KARLO STARČEVIĆ NE DA SVOJU FOTELJU: Otkrio što mu je ponudio Škoro i zašto se ne boji Milinovića i HDZ-a!

Autor: Daniel Radman

Aktualni gospićki gradonačelnik Karlo Starčević u obranu svoje ‘fotelje’ kreće posve samouvjereno. Politička scena u Gospiću i Ličko-senjskog županiji zakomplicirala se nakon izbacivanja Darka Milinovića i HDZ-a, on je potom osnovao novu stranku LiPO, u međuvremenu se tu pojavio i Domovinski pokret, no Starčević – koji je kandidat HSP-a – o tome ne brine previše.

Barem nam tako kaže.

“Ova takozvana konkurencija koja uopće nije konkurencija ide okolo i pljuje, širi elemenatrne laži koje si vidljive iz zrakoplova. To je toliko besrmano, ali u stvari, to je sve pod pokroviteljstvom Darka Milinovića”, odgovara nam na upit kako je u kampanji.

Neće biti lokanja na proračun

Na našu opasku je li im on svima, mislimo na gore navedene stranke, ‘zajednički neprijatelj’ spremno odgovara.

"Jesam, tko god je svoju koncentraciju stavio na proračun, a ja sam ga protjerao od proračuna, tome sam krvni, a ne zajednički neprijatelj! Ja sam to rastjerao, rekao sam gospodo, dok sam ja tamo neće biti 'lokanja na proračunu'."









Škoro mu nudio deveto mjesto na listi za Sabor

Do pobjede na izborima, vjeruje, doći će lakše nego zadnji put.

“Ako nije evidentno da sam ostvario 350 milijuna kuna prihoda iz EU fondova i resornih ministarstava, što nikad nije nitko iz Grada Gospića, ako sam napravio toliko projekata da u zadnjih 50 godina nije napravljeno ukupno koliko sam ja u četiri, onda, da li je to uopće diskutablino? Ja mislim da nije. Ako je meni narod vjerovao prije četiri godine, a ja ga nisam u ni jednom obliku prevario, onda se nadam da će to moji sugrađani vidjeti, prihvatiti i nagraditi. Ja čak ni trunke ne dvojim. Iako se mnogi organiziraju, čak su neki i plaćeni da idu na razini grada na izbore…. Ali, to nje njihovo opredijeljenje, odluka, o tom potom.”

Pitali smo ga i za dolazak Domovinskog pokreta. Govorilo se da Škoro lovi u Starčevićevom bazenu, navodno je bilo i prelazaka iz HSP-a u DP, no ovaj to opovrgava.









“Nitko nije iz moje stranke prešao Škori! Iako smo mi DP-u ponudili suradnju, oni su je odbili ili, bolje rečeno, nisu prihvatili. Davali su nam deveto mjesto u devetoj izbornoj jedinici, iako sam ja kao gradonačelnik jedini imao izborni legitimitet” , govori nam Starčević o ponudi za parlamentarne izbore.

HSP će imati i župana!

Za lokalne se nisu ni pokušali dogovoriti, dodaje.

“Nismo o tome ni razgovarali. Ja mislim da sam politički čimbenik broj jedan u gradu Gospiću, a najgorem slučaju broj dva u županiji.”

Kad ga pitamo koga bi radije vidio na vlasti u županiji, tj. s kim bi lakše surađivao, Milinovićem ili HDZ-om, nakratko zastaje pa replicira.









“Ja se nadam da ćemo biti mi. Ako smo zadnji put izostavili Novalju i Senj i imali šest vijećnika na razini županije, ovaj put s prva dva poduzetnika na razini županije (misli na svog kandidata za župana, Danijela Tušaka koji je vlasnik najveće ličke pekare, i njegovog zamjenika Tina Ostovića) koji će nositi listu sigurno ćemo dobiti 30 posto više, a to će biti dovoljno za prvo mjesto”, samouvjereno je zaključio razgovor.