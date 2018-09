Karamarkov kadar u Plenkovićevoj vladi: Na pomolu još jedna velika afera?

Kada je nedavno iz Vlade, doduše na osobni zahtjev, premijer Andrej Plenković ispratio ministricu gospodarstva Martinu Dalić, činilo se kako je odahnuo te da je s njome zatvorio vrata aferama u tome resoru. No, imenovanje ministra Darka Horvata dovelo ga je u novu, neugodnu situaciju koja kao da se pokušava potisnuti iz javnog prostora. Naime, kako su mediji prije nekoliko dana pisali, dok je uprava Uljanika vodila rovovske pregovore s dobavljačima, kako bi skinuli blokade računa čime bi se izbjegao stečaj tvrtke te isplatile plaće radnicim preko računa, 24 sata otkriva kako je pulski škver blokirala mala zagrebačka tvrtka bez formalno zaposlenih, koja je pak povezana s tvrtkom u čijoj je upravi četiri godine sjedio upravo ministar Horvat.

Ta spoznaja načela je niz novih, neugodnih pitanja po resornog ministra pa se tako između ostaloga valja zapitati je li Horvat u potencijalnom sukobu interesa, jer baš je on taj koji treba osigurati proračunska sredstva za pomoć Uljaniku. Ukoliko bi se njegova nekadašnja tvrtka naplatila od državnog novca tada bi se nedvojbeno moglo govoriti o pogodovanju. Prema posljednjim informacijama, većina Uljanikovih dobavljača, kojima je pulski škver ostao dužan neće se moći naplatiti, što bi također mogao biti svojevrsni problem. Inače, Horvat je ministar koji se može okarakterizirati i kao karijerni HDZ-ovac koji je u fokus javnosti doplivao u vrijeme Oreškovićeve vlade kada je rukovodio Ministarstvom poduzetništva, kada se kazivalo da je riječ o Karamarkovom kadru.

Njegovo imenovanje u Plenkovićevu vladu mnoge je iznenadilo, upravo stoga što mu je leđa okrenuo kada je sastavljao svoju vladu, pri čemu se pokušao riješiti kadrova svojega prethodnika. No, kada s odlaskom ministrice Dalić nije imao previše prostora za manevre bio je primoran imenovati upravo Horvata u resor kojim danas upravlja. Horvat je usput rečeno jedan od onih koji su inzistirali na tome da se prekinu arbitraže s Molom te je zagovarao uključenje Hrvatske u projekt nuklearne elektrane Paks u Mađarskoj.

Ujedno, protivio se Plenkovićevoj ideji da se novac za otkup Ine namakne prodajom HEP-ovih dionica, iako je kasnije sve to negirao. Horvat je u Oreškovićevoj vladi javno hvalio Karamarka tvrdeći da je ovaj HDZ vratio korijenima, danas vrlo spokojno sjedi u Plenkovićevoj vladi, a on pak čini sve da se afera koja se vrti oko ministra koji je do sada bio bez mrlje u karijeri prođe što brže i što diskretnije kroz javni prostor.