Karamarko objavom uzdrmao političku scenu! Ipak kreće u utrku za parlamentarne izbore?

Autor: Dnevno

Nakon što su se mediji u predsjedničkoj kampanji zabavljali pitanjem hoće li se bivši čelnik HDZ-a Tomislav Karamarko upustiti u tu utrku, pa prigodom unutarstranačkih izbora u HDZ-u hoće li se uključiti u tu utrku, sada se pak zabavljamo time hoće li ili neće Karamarko uletiti u utrku za parlamentarne izbore koji bi trebali biti održani 12. srpnja.

Prije smo tako mogli slušati, od uistinu mnogobrojnih izvora, da se Karamarko vraća u politiku, potom da je Karamarku dosta politike, onda opet da je Karamarko odustao, pa da se Karamarko ipak vraća, a sada opet brojni mediji koriste lik i djelo Tomislava Karamarka kako bi očito ‘ispipali teren’. Jer kako ozbiljno shvatiti povratak, ne povratak, promišljanje, pa odustajanje bivšeg političara – i to sve ‘navodno’ ?

Nikad Tomislav Karamarko nije javno rekao da se vraća u politiku. Da, dao je naslutiti, kroz neke izjave ili objave na društvenim mrežama kako bi mogao dočekati trenutak, a sada se čini se ispipava je li to taj trenutak, trenutak kada će premijer Plenković ‘oslabjeti’, jer prema nekim navodima, samo to i čeka.

No, premijer Plenković nije pao prvi put, nije pao drugi put, a upitno je i da će se to dogoditi i treći put, jednako koliko je vjerojatan povratak Karamarka u politiku, barem onu kako mediji spekuliraju.

Zato se i sad u medijima pojavila informacija kako se Karamarko odlučio za savez sa Brunom Esih, koja se prošle godine razišla sa svojim dugogodišnjim političkim suradnikom i prijateljem, Zlatkom Hasanbegovićem.

Inače, Hasanbegović koji se na političkoj sceni uzdigao zahvaljujući upravo Karamarku, sada je stao uz bok Miroslavu Škori i njegovom Domoljubnom pokretu.

No, da Karamarko možda nešto kuje, pomaže ili otpomaže, svjedoči i njegova objava na Facebooku, društvenoj mreži na kojoj je sve aktivniji.

Karamarkovu objavu prenosimo u cijelosti:

”Mirogoj, 8. svibnja, 2020.

Drugovi su tu. Sabovci, razni izaslanici, predstavnici udruga miljenica državnog proračuna… Uglavnom poznata nam lica u rasporedu socijalne distance. Ima nešto i maskiranih (frka je, ipak). Nazočan je i vehementni podstanar sabovskih radnih prostorija, koji je u posljednjih 20-ak godina čvrsto odlučio da je antifašist (ipak). Svečani protokol, vijenci i počasna straža Hrvatske vojske. A drugovi u odijelima, netom dignutim iz kemijskih čistionica, uz poneku crvenu kravatu. Ponosni, čvrstog stasa i vizionarskih pogleda kao da su upravo oni tog 8. maja 1945. sjašili s pobjedničkih konja na Trgu bana Jelačića.

No, nazočni polagači vijenaca nisu bili te sreće. Ipak, posebno pravo na frustraciju ima tamo upriličeni Franjo Habulin, predsjednik Saveza antifašističkih boraca, iako je razlog zašto rečeni drug Franjo nije ozarenog lica utrčao u Zagreb tog povijesnog svibanjskog dana sasvim opravdan. Naime, on je rođen 1957. godine (eh, da mu je kakav vremeplov na raspolaganju). Tako mlad, a toliko silnih zasluga u borbi protiv fašizma u Hrvata. Nije on bez razloga predsjednik SAB-a.

Kako dolikuje, Franjo je imao nešto reći svekolikom pučanstvu putem državne televizije. Ovoj Facebook objavi prilažem video pa, dragi prijatelji, poslušajte kako drug Franjo Habulin kritizira pojam pomirbe za koju se zauzimao predsjednik Tuđman, uz kardinala Stepinca, sigurno najsjajnija povijesna figura Hrvatske 20. stoljeća. Nevjerojatan politički bezobrazluk, primitivizam i izrugivanje neovisnom hrvatskom državom.

Zaboravlja Habulin kako su se, zahvaljujući pomirbi i Tuđmanovoj pruženoj ruci, za dobrobit Hrvatske, ‘provukli’ upravo oni koji su od ’45. ili ’71. bili u funkciji ugnjetavanja i teroriziranja hrvatskog naroda. Zaboravlja da su prostor javnog djelovanja i riječi dobili apologeti zločinca Josipa Broza Tita i uporni zaštitnici zločinačkog boljševičkog poretka…

Zato, habulinoidi i slični, kada spominjete predsjednika Tuđmana, njegovo djelo, pa i pojam pomirbe, činite to s respektom. Kao što to čini narod kojemu je obnovio državu.

P. S. Pitao me je nedavno prijatelj je li i Simo Dubajić bio član SAB-a. Nisam mu znao odgovoriti”.