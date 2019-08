KARAMARKO NIJE BIO SAM: Tko su ljudi s kojima je najavio rušenje Plenkovića?

Bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko tijekom proslave Oluje u Kninu zaintrigirao je javnost tvrdnjom da ozbiljno razmišlja o tome da se kandidira za predsjednika stranke kojoj je bio na čelu do dolaska Andreja Plenkovića. Tvrdnja je to koja nikoga u vladajućoj stranci nije ostavila ravnodušnim, pa ni samog Plenkovića, čiji je trbuhozborac Vladimir Šeks predstavnicima medija rekao kako šef Vlade ni od koga ne strahuje, no da to baš i nije tako, dalo se iščitati iz Plenkovićevih riječi kojima je Karamarku poručio da je njegovo vrijeme prošlo. Ipak, dio HDZ-ovaca vjeruje da Karamarkovo vrijeme tek dolazi i da je Plenković debaklom na EU-izborima, ali i okretanjem HDZ-a k centru, zapravo otvorio vrata za njegov povratak, a čini se da je Karamarko iznimno jak ondje gdje je Plenković najslabiji – u stranačkim ograncima.

U dijelu javnosti nagađa se da je Karamarko taj koji stoji iza Škorine kandidature za predsjednika države, preko kojeg bi se i vratio na čelo stranke, no ta nagađanja valja uzeti s rezervom. S druge strane, nije nepoznanica da je Karamarko bio i ostao u prisnim odnosima s HDZ-ovim Mirom Kovačem, koji se također profilirao u ozbiljnog Plenkovićeva protukandidata, a u dijelu vladajuće stranke pitaju se radi li se tu o Kovačevim neostvarenim ambicijama, ili je pak moguće da je riječ o bitki u kojoj će se za njega založiti Karamarko. Kada je o Karamarkovu povratku u političku arenu riječ, valja podsjetiti i na njegov odnos s bivšim ministrom kulture Zlatkom Hasanbegovićem. Njih dvojica prijateljske odnose nikada nisu raskinuli, pa nije nemoguće da Karamarko s njim, nošen potporom Suverenista, pokuša, kao ujedinitelj desnice, preuzeti kormilo vladajuće stranke. Osim toga, nije naodmet napomenuti da Karamarko u trenutku kada je diskretno najavio kandidaturu za šefa HDZ-a nije bio sam. Naime, društvo mu je pravio bivši kolega iz SOA-e i Ministarstva unutarnjih poslova, Samir Ćustić, te Joško Budimir iz Podstrane.

”Ne procjenjujem da je stanje dobro. Stranka je, u konačnici, izgubila i izbore za EU parlament i mislim da je potrebno učiniti niz promjena iz svih aspekata stranačkog djelovanja. Mislim da je to dovoljno dobar motiv”, poručio je Karamarko, najavljujući pobjedu u slučaju kandidature, sve skupa – ne čini se kao nemoguća opcija.