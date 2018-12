Karamarko na razgovoru u Uskoku: Što je istražiteljima otkrio o Brkiću i aferi SMS?

Bivši šef HDZ-a u zanimljivoj ulozi.

Bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, u utorak je u svojstvu svjedoka dao iskaz Uskokovim istražiteljima odgovarajući pritom na pitanja vezana uz aferu SMS. Kako se iz medijskih napisa može saznati među ostalim odgovarao je i na pitanja kada je i kako upoznao nekadašnjeg političkog informatičara Franju Vargu. Podsjetimo, dotični je osumnjičen za izradu lažnih SMS poruka Zdravku Mamiću i nizu drugih aktera s hrvatske društveno-političke scene. Varga je uhićen nakon što su probijena tajne mjere pokrenute protiv njega, što mu je dojavio Blaž Curić, kum drugog čovjeka HDZ-a Milijana Brkića koji je svojedobno bio policijski i obavještajni dužnosnik, a koji je ujedno i više no intenzivno surađivao s Karamarkom. Bivši šef vladajuće stranke, u nekoliko je navrata u posljednje vrijeme javno istupao o aferi SMS. Tako je među ostalim potvrdio da poznaje Vargu, no da s njime nije surađivao na razotkrivanju izborne prevare, sličnu je konstataciju ponovio i novinarima RTL-a ispred USKOK-a.

Ujedno, naglasio je kako se nada da će njegovim iskazom dosta stvari biti razjašnjeno kada je riječ o slučajevima Varga i Curić. Objasnio je i da je pozvan kao svjedok u slučaju Varga, a na pitanje tko ga je s njime upoznao objasnio je kako je riječ o dva prijatelja. ”Početkom 2017.godine, oni nisu iz politike. Slučaj se treba što prije raščistiti kako bi se vidjelo što se tu događalo. Ja ga poznajem od 2017. kada više nisam bio na funkcijama predsjednika stranke i potpredsjednika Vlade, nakon moje ostavke. Najavio mi se i tražio je da se upozna sa mnom jer da ima informacije o krađi izbora 2015. godine. Naravno da me to interesira, kao što bi to trebalo interesirati i USKOK. Mislim da je krađa tih izbora ono što bi trebalo akcentuirati u toj priči”, kazao je Karamarko tvrdeći da ga potom nije angažirao.

”Postoji jedan elaborat za Grad Zagreb o toj krađi izbora 2015. godine. Mislio sam da mi može rekonstruirati i napraviti sličan elaborat za čitavu Hrvatsku. Međutim, nije. U međuvremenu je stalno bila potrebna ta financijska pomoć, no ne velika, sitna. Čovjek je očito u materijalnim problemima, tako da sam reagirao na to” rekao je bivši šef HDZ-a. Karamarko je rekao i kako Vargi ništa nije platio.

”Čovjek je bio u teškoj materijalnoj situaciji. Trebalo mu je za lijekove, za djecu” rekao je Karamarko za RTL te dodao kako u USKOK-u vjerojatno neće reći ništa što već nije rekao ranije u javnosti. Karamarko je navodno s istražiteljima među ostalim pričao i o svojim saznanjima o tome kakvu je ulogu u aferi SMS imao Milijan Brkić.