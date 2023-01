KAPITALAC KOJI JE UPETLJAO PRSTE U PLENKOVIĆEVU VLADU! Novi ministar za sobom vuče ogroman uteg

Autor: Iva Međugorac

Umjesto mlade Slavonke Nataše Tramišak na čelo Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova stiže Zadranin Šime Erlić, odluka je to koju je u sklopu rekonstrukcije Vlade donio premijer Andrej Plenković. Osim što se od tada uvelike govori o razdoru u stranci pošto Tramišak ostavku nije najbolje podnijela, o Erliću se uvelike govori u HDZ-u gdje ga se naziva kadrom bivšeg ministra i zadarskog vladara Božidara Kalmete koji je s Plenkovićem posljednjih godina u odličnim odnosima.

Mladi državni tajnik navodno svoj uzlet na nacionalnu političku scenu može zahvaliti ovom kapitalcu s kojim je uspješno surađivao i novi ministar graditeljstva Branko Bačić pa ne čudi stoga da u slavonskoj organizaciji stranke negoduju tvrdeći da ovo više nije Plenkovićeva, već Kalmetina vlada u kojoj uglavnom dominiraju ministri iz dalmatinskih organizacija stranke.

Plenković može biti zadovoljan





”Kalmeta s Plenkovićem može biti zadovoljan, mada se nedavno spominjala obnova njegova sudskog spora, Plenković s time očito nema problema, ali u zadarskom HDZ-u sve vrvi od problema. Na lokalnim izborima jedva smo osvojili gradonačelničku poziciju u Zadru, a situacija na razini županije je kaotična i dugoročno opasna po HDZ”, smatra naš sugovornik te napominje da zadarskim ogrankom stranke dominiraju Kalmetini kadrovi koji su raspoređeni i po Vladi gdje i u Ministarstvu prometa kao državni tajnik sjedi Josip Bilaver.

Novi ministar Erlić prvi je čovjek zadarskog HDZ-a, a s ministricom Tramišak surađuje još od 2020. godine kada je imenovan državnim tajnikom u njenom resoru u kojega je došao s pozicije pročelnika Odjela za EU Fondove u Zadru. Erlić je inače prema biografiji član Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i inovacije, a radi se o diplomiranom ekonomistu i sveučilišnom specijalistu rođenom u Zadru 1985.godine.

Ministar donosi svježinu

”Nije on loš dečko, vrlo je ambiciozan, elokvetan i prodoran, Plenković će sigurno s njime u svoje redove unijeti svježinu, a uz to Erlić se doista razumije u EU Fondove, on se i u Zadru po tome pitanju iskazao i odradio ozbiljne projekte pa se ne može reći da mu je poguranac samo to što je dobar s Kalmetom”, kažu oni koji Erlića poznaju pa napominju da on nije ideološki opterećen, ali mu zato teret predstavlja otac Novica Erlić poznat po aferi Ribar. ”Da nije bilo očeve afere on bi možda već bio ministar”, smatra se među Erlićevim poznanicima koji kažu da u ovoj priči za sada ne vrijedi ona stara narodna kakav otac takav sin.

Otac Erlić također je član vladajuće stranke, a ujedno vodi i jedan od kultnih zadarskih kafića koji posluje u prostoru Grada Zadra. Međutim, ono što ga je najviše obilježilo zasigurno jest slučaj kada je priveden zajedno s poduzetnikom Renom Sinovčićem. Bivšeg direktora NK Zadra teretilo se da je sa Sinovčićem i još sedam osoba kroz predstečajnu nagodbu tvrtke Vox sudjelovao u nezakonitom zarađivanju više od 120 milijuna kuna. ta afera još čeka pravosudni epilog. Erlićeva oca spominjalo se i na sjednici zadarske Županijske skupštine radi 20.000 kuna poticaja kojega je dobio za kafić u vrijeme vrijeme dok je njegova supruga Branka zaposlenica Zadarske županije, ali i ovlaštena osoba u Erlićevoj tvrtki.