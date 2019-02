KAOS U PLENKOVIĆEVOJ VLADI! Zaratila dva najutjecajnija ministra

Otvoreno, i bez zadrške ministar financija Zdravko Marić u Vladi je izrazio svoje stajalište o davanju novca za spas brodogradilišta Uljanik, tvrdeći da to nije dobra opcija. Kako je objasnio, samo u prošloj godini porezni su obveznici za jamstva i kredite izdvojili 2,5 milijardi kuna, država je omogućila dio plaća za djelatnike pulskog škvera, a na naplatu stiže dodatnih milijardu kuna jamstava.

No, kao u onim napornim reklamama to još uvijek nije sve, jer dodatne milijarde neophodne su za izbor strateškgo partnera koji bi trebao početi restrukturirati posrnulo brodogradilište. Procjene su da bi to trebalo stajati minimalno šest milijardi kuna, doda li se tome trošak od 32 milijarde kuna, koliko se slilo na ostala brodogradilišta posve je razumljivo Marićevo stajalište koje je potkrijepio vrlo opipljivim primjerom.

Naime, za 3,5 milijardi lkuna jamstava, koliko se do sada slilo na spašavanje pulskog škvera moglo se dati 15 tisuća eura svakome novorođenčetu. Marićev stav, ne sjeda najbolje njegovom kolegi, ministru gospodarstva Darku Horvatu koji je po tome pitanju optimističan te drži da država svakako financijski treba potpomoći raspetljavanju ove kompleksne priče i situacije oko brodogradilišta. Inače, ovo nije prvi put da frcaju iskre među dvojicom ministara, čija se stajališta nerijetko mimoilaze, a najčešće se kose baš po pitanju Uljanika.

Dvojica ministara čija je uloga krucijalna u rješavanju problema s pulskim škverom, a koji bi surađivati trebali i po pitanju provedbe ostalih reformi, u sve su lošijim odnosima, svjedoči to i izvor blizak vladajućima. Horvat je podsjetimo, na čelo Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta stigao kao zamjenik bivše ministrice Martine Dalić s kojom je Marić odlično surađivao.

Tenzije su izražene, a ovaj dvojac ima potpuno drugačije pogleda na mnoga ključna pitanja. Za razliku od Marića koji je liberalnih pogleda na ekonomiju, ali i koji je sklon racionalizaciji, Horvat je prije svega dugogodišnji HDZ-ovac i bitno mu je na kojoj je poziciji i u kojem smjeru ide njegova politička karijera, što Mariću nije nimalo simpatično, a osim toga novi ministar zamjerio mu se nakon što je javno kazao da će očistiti njegov prijedlog zakona od stvari koje se protive poduzetništvu, pri čemu se referirao na podizanje osnovice za direktore tvrtke, što je dio Marićeve reforme.

Višetjedna trakavica oko Uljanika dodatno je zavadila ministre što je potvrdilo i Marićevo pismo kuvertirano na Horvatovu adresu. Kada je riječ o Uljaniku, dvojac ratuje i oko potencijalnog strateškog partnera, a dok dvojac ratuje sudbina pulskog škvera sve je neizvjesnija.