KAOS U OTVORENOM! Vuco kao Robin Hood: ‘Mi bi bogatima uzeli, da bi siromašnima dali!’ Kerum o samom sebi: ‘Kerum je nešto napravio za razliku od drugih’

Autor: T.Š.

U emisiji Otvoreno na HRT-u u srijedu su gostovali Željko Kerum (HGS), Vice Mihanović (HDZ), Ivica Puljak (Centar), Branka Ramljak (nezavisna), Ante Franić (SDP) i Siniša Vuco (HSS).

Tko će biti novi gradonačelnik ili gradonačelnica Splita, otkud dvoznamenkasti broj (11) potencijalnih kandidata, što treba mijenjati u tom gradu, može li se zaustaviti divlja gradnja, ali i kako će izgledati bitka za Split, bile su neke od tema emisije.

“Split je rekorder po negativnom prikupljanju otpada, što je najmanji broj od svih velikih gradova”, kazao je Puljak o temi odvoza otpada, odnosno prikupljanjem istog.

Dodao je kako bi osim problema s otpadom, riješio i kanalizaciju u Žrnovici, dodao je i kako grad Split nema pitku vodu. “To treba riješiti, da građani napokon imaju čistu vodu”, kazao je te dodao kako je Split najgori po školskom standardu u čitavoj Hrvatskoj. “To su bili projekti za 19. stoljeće”, dodao je.

“Kerum je nešto učinio za razliku od drugih”, kazao je Kerum. “Već smo napravili popis svih potreba za dječje vrtiće i ako pobijedim to ćemo riješiti”, kazao je ovaj kandidat, te dodao da misli da ima velike šanse pobijediti. Dodao je kako je neminovno riješiti probleme sa školama, dvorane, sportske terene, te dodao: “Ali to je novac, to je biznis”.









Govorio je o legalizaciji, no upitan o prekomjernoj izgradnji Kerum smatra da je nema, te da je izmjena GUP-a je loša i koruptivna. “Puno je stvari koja treba riješiti, ali ja krećem s vrtićima”.

Vuco je rekao da je ponosan da je HSS živahan i živ, no nije uspio iznijeti tri konkretna primjera što bi mijenjao, odnosno učinio za bolji grad Split.

Ključni problemi su promet, kako u kretanju, tako u mirovanju, novi GUP, veliki otpad i cijena stanova. Ono što bi želio istaknuti nije pitanje što je problem, već kako to i riješiti. Po pitanju prometa mi ćemo riješiti četiri nova ulaza i izlaza u grad, četiri nove garaže i dvije tisuće novih parkinga, a po pitanju otpada rješenje će biti da odvajamo od vrata do vrata, uvest elektronsku evidenciju odvajanja otpada i kompostana za odlaganje biootpada, istaknuo je u svom programu HDZ-ov Vice Mihanović, koji se javio u studio.









Puljak je istaknuo da je program kojeg je predstavio Mihanović da je to brošura od Opare koji kaže, nije ispunio ta obećanja.

“Gospodine Puljak možete li Vi pokazati ikakav program?”, odgovorio je protupitanjem Mihanović.

Branka Ramljak kazala je da je početkom 2017. godine bila imenovana povjerenicom za grad Split te da je na toj poziciji bila 48 dana. “Kod mene kad je došlo moje ime, vrlo brzo se dogovorilo, ja sam akademski obrazovana građanka, sveučilišno obrazovana”, kazala je Ramljak te kako se u tom malom iskustvu rodila ideja da bi mogla jednog dana voditi grad Split.

Kerum je počeo prigovarati da će završiti emisija koliko Ramljak priča.









Ante Franić kazao je kako će krenuti s razvojem poslovnih stanova u Hercegovačkoj ulici, potom pronalaskom stanova za mlade obitelji, ustvrdivši kako trenutno ne postoji rješenje za njih. Dodao je da će građani moći vidjeti kako se troši gradski novac.

“Split mora reći dosta je ovakvim koalicijama”, kazao je Franić. “U nijednom trenutku nećete vidjeti radnika čistoće koji sjedi”, istaknuo je SDP-ov kandidat. “Vertikala vlasti HDZ-a u gradu uništava Split”, dodao je.

“Imamo problem s domovima zdravlja. Naši građani prisiljeni su skupo plaćati pretrage”, kazao je Franić, te dodao da će upiti nove uređaje za magnetnu rezonancu.

Kerum je pitao gospođu Ramljak otkud joj novac za velike jumbo plakate, a ona je odgovorila kako financira kampanju iz svojih osobnih sredstava, ali i da očekuje da će biti dodatnih donacija. “Sve što sam stekla stekla sam na legalan način”, istaknula je.

Siniša Vuco kazao je kako u Splitu planira ukinuti prirez. “Ja znam da, čudno me gledaju, ali pogledajte gradove kao Samobor, koji također nikad nije imao prirez i vrlo je uspješan”, kazao je Vuco. “Mi bi bogatima uzeli, da bi siromašnima dali”, dodao je. Počeo je potom nabrajati tko su ti bogati, te spomenuo i odvjetnike, na što je Kerum dobacio da ne dira odvjetnike, jer “tko će ih branit”

Puljak se u tom trenu složio s Kerumom dodavši kako svi kandidati govore da će građanima nešto dati, a da se treba govoriti o tome kako novce stvoriti.

“Split zaista je u našim srcima centar svita, ali mora se omogućiti mladim ljudima da stvaraju” dodao je Puljak.

Vuco je rekao da je spreman volontirati kao gradonačelnik, jer dobro zarađuje od glazbe, te upitao i ostale kandidate jesu li oni spremni isto učiniti.

Puljak je rekao kako nije populist i da neće volontirati, već pošteno zaraditi svoju plaću. Kerum se isto izjasnio i rekao da će i on volontirati ako postane gradonačelnik.

Emisija je uglavnom prošla u raznim optužbama, no vrlo malo konkretnih planova iznijeli su u vidu poboljšanja samog grada.