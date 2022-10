KAOS U HDZ-u IZA ZATVORENIH VRATA! Plenković za to mora odgovarati: Je li premijer izdao nacionalne interese?

Autor: Iva Međugorac

Iako možda iskaz kojega je energetski stručnjak Davor Mayer koji je sve do 2020. godine sjedio u Upravi Ine nije izazvao pretjeranu pažnju u javnosti kao što je to bilo sa iskazom bivše šefa Janafa Dragana Kovačevića pred Antikorupcijskim vijećem, to ne znači da se o Mayeru ne govori u vladajućoj stranci.

”Dugo nitko nije tako ponizio Plenkovića, da je kod nas pravosuđe funkcionalno, a Državno odvjetništvo neovisno Plenković bi već idućeg dana bio na ispitivanju. Mayer je stručnjak, i vrhunski menadžer kojega se ne može kompromitirati Zekanovićevim ispadima, ono što je rekao je zabrinjavajuće, i opasno za Plenkovića koliko god se činilo da to nije dovoljno jako odjeknulo”, komentira naš sugovornik iz HDZ-a koji nije zadovoljan raspletom afere u Ini pošto se ona sve snažnije odražava na rejting vladajuće stranke. Mayer je inače u Upravi Ine sjedio sve do 2020. godine kada je u mandatu bivšeg ministra Tomislava Ćorića u Upravu stiglo dvoje novih članova Barbara Dorić i Darko Markotić koji su se pridružili Niki Daliću, suprugu bivše ministrice gospodarstva Martine Dalić.

Nije ugodna pozicija

”Sva se priča u Ini vrti oko Plenkovića i Ćorića, a jedna od teza doista jest da se Ćorić sada pokušava vaditi iz toga i da povlači Plenkovića za sobom, premijerova pozicija nije ugodna. Maknuo je Dalić zbog afere Borg, ali to nije završena priča, Tena Mišetić je otišla nedugo nakon afere vjetroelektrane, a Ćorić uoči afere Ina, to je neugodan krug koji nameće pitanje kada je na redu njegovo micanje”, kaže naš sugovornik te naglašava da je Plenković zbog Mayeorva iskaza pretrpio snažan i bolan politički udarac.





”Znate, Mayer nije neko kome se nešto može predbaciti, Kovačevića je Plenković izvrijeđao i mogao se vaditi na tu Uskokovu istragu, ali mi ovdje govorimo o čovjeku s inozemnom karijerom koji je detaljno opisao način na koji je funkcionirala Ina, odnosno način na koji se ona uništavala da bi se došlo do toga da postane dominantno Molova” naglašava naš sugovornik pa napominje da je Mayerov dolazak pred Vijeće neugodan i radi toga što se iz njega treba postaviti još jedno pitanje – ako je on došao na ,Vijeće zašto se onda tamo nisu pojavili Dalić, Dorić, viceguverner Ćorić i u konačnici premijer Plenković.

”Dok se on hvalio u Saboru, Mayer ga je potapao pred Vijećem, sada opravdano postoji sumnja da su i Plenković, i Ćorić i svi ostali koji izbjegavaju saslušavanje imali veze s aferama koje su se događale u Ini koja je pala u mađarske ruke”, nabraja naš sugovornik te podsjeća da je Mayer vrlo precizno objasnio kako se još 2014. godine rušio kvorum kako bi se zaustavilo gašenje sisačke rafinerije pri čemu je sporni Memorandum kojega je spominjao i Kovačević nazvao procesom optimizacije na razini Mol grupe.

”Ćorić je žestoko protestirao nakon Kovačevićeva iskaza, sada nakon Mayera je ipak nešto tiši, Ćorić je potpisnik tog spornog memoranduma, kojega su i on i Plenković nazivali poslovno logičnim potezom, on i je logičan za Mađare, ali ne i za hrvatsku stranu, iz onoga što je Mayer rekao proizlazi da su bivši ministar i premijer odradili posao za mađarsku stranu, a ako je to točno onda je to izdaja nacionalnih interesa, radi koje bi i Plenković morao odgovarati”, zaključuje naš sugovornik.