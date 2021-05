KAOS! NEIZVJESNOST! NEVIĐENI IZBORI! Novo istraživanje otkriva detalje ankete za Split. U drugom krugu, morat će se brojati dvaput?

Autor: J.A.

Novi dan, nova anketa. Ovoga puta u pitanju je istraživanje HRejtniga za grad Split objavljeno na središnjem Dnevniku HRT-a.

Istraživanje je provedeno od 6. do 7. svibnja na uzorku od 600 ispitanika. Kako stvari stoje, politička bitka za Split je uz onu zagrebačku, najzanimljivija na ovim lokalnim izborima.

Bitka u gradu koji dosad na izborima nikad nikomu nije dao drugu šansu, odnosno dva mandata zaredom, mnogo je neizvjesnija od bitke za Zagreb.

Borba za drugi krug

Tako u prvom krugu trenutačno najbolje stoji HDZ-ov Vice Mihanović s 23,2% potpore. Uzme li se u obzir statistička pogreška HRejtinga, mogućnost prelaska u sljedeći ujedno i završni krug natjecanja imaju dvojica kandidata.

Najizgledniji je Ivica Puljak koji je na 16,1%. Dva posto za njim zaostaje Željko Kerum (14,1%). Kad bi u ova posljednja dva dana kampanje nekim čudom uspjeli pridobiti neodlučne Splićane kojih je trenutačno 9,3%, isključiti iz nastavka natjecanja, ne bi se moglo ni SDP-ova Antu Franića (11,5%), ni kandidata zeleno-lijevog bloka Jakova Prkića (7,9%).

Nestranačku Branku Ramljak (6,0%) ni neodlučni, prema anketi, ne mogu progurati u drugi krug iz kojega su Splićani već u startu izbacili kandidate Mosta i Domovinskog pokreta. To su Ivica Grković (3,6%) odnosno Nansi Ivanišević (3,5%) koji osvajaju oko 3,5%.

Još manje od toga dobivaju HSLS-ov Zdeslav Benzon (2,4%) te kandidat desnice Mario Popović (1,6%). Siniša Vuco (0,8%) Splićanima je najmanje poželjan gradonačelnik.

Napeto u durgom krugu

Kako kandidati vole reći, drugi krug je druga priča, a najneizvjensije bi bilo kada bi u njega ušli HDZ-ovac Vice Mihanović (42,3%) i kandidat Centra Ivica Puljak (41,1%). Razlika među njima je unutar statističke pogreške i iznosi samo 1,2%. Što znači da bi gotovo 6,9% neodlučnih i te kako moglo odrediti pobjednika. Među ovih 9,7% koji neće glasati, većinom su birači desnice.









Mnogo je jasniji ishod 2. kruga kad bi se u njemu nadmetali dosadašnji koalicijski partneri HDZ i HGS. HDZ-ov Mihanović (48,6%) u tom slučaju osvaja dvostruko više od Željka Keruma (24,2%). Kojemu pritom nikako ne mogu pomoći ni neodlučni (7,7%). Na rezultat bi eventualno moglo utjecati predomišljanje onih koje sraz Mihanović – Kerum sad ne motivira na odlazak na birališta. A njih je gotovo 20% (19,5%).

No teško da bi se to moglo dogoditi jer drugi krug većinom propuštaju lijevo-liberalni birači. Posljednji prema anketi mogući dvoboj je onaj HDZ-a i SDP-a. Mihanović osvaja 42,6% i pobjeđuje Franića s 9,3% razlike. No neodlučnih je ovdje zasad najviše – 12%, iz čega proizlazi da bi mogli utjecati na konačni rezultat. Gotovo isto toliko (12,1%) reklo je da će drugi krug ostati kod kuće.

Šareno Gradsko vijeće

Što se tiče Gradskog vijeća, neizvjesno je skreće li Split lijevo ili desno.

Prvi izbor Splićana je HDZ – 27,3%. Drugi SDP u savezu s HSU-om – 16,2%. Treća politička snaga je platforma Možemo s 10,5%. Dva posto manje ima Kerumov HGS (8,5%) koji je gotovo izjednačen s Puljkovim Centrom (8,3%). Iznad izbornog praga još je samo Most (5,7%).









Blizu petpostotnog praga je Lista grupe birača Tomislav Mamić (4,4%), kao i Domovinski pokret (4,1%). Koalicija predvođena HSP-om (1,2%), HSLS (1,1%) i HSS (0,8%) koji se kreću oko 1%, mandat u Gradskom vijeću mogu imati samo fiktivno.

No gotovo 11% (10,7%) još neodlučnih splitskih birača, ovaj bi redoslijed svakako mogli promijeniti ili, pak, nekoga “zacementirati” na trenutačnoj poziciji.